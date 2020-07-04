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сегодня, 13:45 2

На Калининском кольце, после проседания асфальта, провели первый этап аварийно-восстановительных работ

На Калининском кольце, после проседания асфальта, провели первый этап аварийно-восстановительных работ
Фото: @mkpgstk

Рабочие МКП «ГСТК» провели первый этап аварийно-восстановительных работ на Калининском кольце.

Как писало Амур.инфо дефект образовался на проезжей части развязки со стороны улицы Магистральной. Проседание образовалось из-за переувлажнения почвы.

Ремонтные работы специалисты проводили в ночь с 3 на 4 июля. Для устранения провала потребовалось снять асфальтобетон большей площади, чем образовавшейся дефект. Такое решение было принято для недопущения дополнительного проседания проезжей части.

На данном этапе работ выполнена подсыпка песчано-гравийной смесью.

Окончание ремонта запланировано на следующей неделе.

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🔷Рабочие МКП «ГСТК» провели первый этап аварийно-восстановительных работ на Калининском кольце . . 🔻Для устранения провала потребовалось снятие асфальтобетона большей площади, чем образовавшейся дефект. Такое решение было принято для недопущения дополнительного проседания проезжий части. На данном этапе работ выполнена подсыпка песчано-гравийной смесью. . . 🔻Окончание робот запланировано на следующей неделе. . . #гстк

Публикация от @ mkpgstk

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#дороги

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Комментарии
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  • vitl33

    vitl33
    2 часа назад

    Он там образовался месяцев 6-8 назад, этот провал. Просто было как обычно пофиг, пока совсем до крайней стадии разрушения не довели никто и не чесался.

  • Авантыч

    Авантыч
    1 час назад

    vitl33

    Он там образовался месяцев 6-8 назад, этот провал. Просто было как обычно пофиг, пока совсем до крайней стадии разрушения не довели никто и не чесался.



    А Вы, как сознательный и понимающий в этой области человек, об это проблеме сообщили...

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