На Калининском кольце, после проседания асфальта, провели первый этап аварийно-восстановительных работ

Как писало Амур.инфо дефект образовался на проезжей части развязки со стороны улицы Магистральной. Проседание образовалось из-за переувлажнения почвы.

Ремонтные работы специалисты проводили в ночь с 3 на 4 июля. Для устранения провала потребовалось снять асфальтобетон большей площади, чем образовавшейся дефект. Такое решение было принято для недопущения дополнительного проседания проезжей части.

На данном этапе работ выполнена подсыпка песчано-гравийной смесью.

Окончание ремонта запланировано на следующей неделе.