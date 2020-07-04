На Калининском кольце, после проседания асфальта, провели первый этап аварийно-восстановительных работ
Рабочие МКП «ГСТК» провели первый этап аварийно-восстановительных работ на Калининском кольце.
Как писало Амур.инфо дефект образовался на проезжей части развязки со стороны улицы Магистральной. Проседание образовалось из-за переувлажнения почвы.
Ремонтные работы специалисты проводили в ночь с 3 на 4 июля. Для устранения провала потребовалось снять асфальтобетон большей площади, чем образовавшейся дефект. Такое решение было принято для недопущения дополнительного проседания проезжей части.
На данном этапе работ выполнена подсыпка песчано-гравийной смесью.
Окончание ремонта запланировано на следующей неделе.
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🔷Рабочие МКП «ГСТК» провели первый этап аварийно-восстановительных работ на Калининском кольце . . 🔻Для устранения провала потребовалось снятие асфальтобетона большей площади, чем образовавшейся дефект. Такое решение было принято для недопущения дополнительного проседания проезжий части. На данном этапе работ выполнена подсыпка песчано-гравийной смесью. . . 🔻Окончание робот запланировано на следующей неделе. . . #гстк
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