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сегодня, 12:10 7

Конституция РФ с внесенными правками вступила в законную силу

Конституция РФ с внесенными правками вступила в законную силу
Фото: gazeta-bam.ru

Напомним, что голосование по поправкам в Основной Закон проходило с 25 июня по 1 июля. Уже 3 июля Президент России Владимир Путин подписал указ об официальном публиковании Конституции с внесёнными поправками.

Одна из самых значимых поправок говорит о защите суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации. Вячеслав Логинов, председатель Законодательного Собрания Амурской области, по данной поправке сказал следующее:

«Одной из самых важных среди вступающих в силу поправок в Конституцию РФ я считаю ту, что касается суверенитета страны и территориальной целостности. Так уж исторически сложилось, что Россия занимает огромные территории, многие из которых всегда казались очень лакомым куском для соседних государств. По разным причинам в разное время были проданы или просто переданы в дар земли Финляндии, Крыма, Аляски. Сегодня аналогичные разговоры ведутся о Сахалине и Курилах. Принятые в Основной Закон изменения о запрете отчуждения части территории Российской Федерации не только поставят точку в Сахалинско-Курильском вопросе, но и защитят границы страны в будущем. Ни один последующий руководитель не сможет принять решения о передачи части территории (и тем более сделать это) без согласования с населением».

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#выборы

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Комментарии
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  • Вета007

    Вета007
    1 час назад

    Ооооо, теперь заживееем... Ну да, ну да... Ежу понятно, что приняты они были еще в марте... Устроили тут голодные игры с этим голосованием...

  • Демидыч

    Демидыч
    57 минут назад

    такого позора мир ещё не видел

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    10 минут назад

    Отличная новость. Посмотрим ещё что будет с чинушами которым запрещено иметь гражданство иное чем российское. Ждём новых новостей

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    9 минут назад

    p s. И счета в заруб.банках им иметь запретили. Ждём вливаний в наш рынок;)

  • Kotik0028

    Kotik0028
    4 минуты назад

    Демидыч, иди на х"америку", ВВП подтвердил, что эти изменения (ОСВОБОЖДЕНИЕ), первый шаг. Там есть что менять, например третью главу. Пятая колонна должна жить в америке (с конфискацией любого имущества).

  • Айнура

    Айнура
    4 минуты назад

    Однако, недвижимость за рубежом им иметь не запретили.

  • Бань-ши

    Бань-ши
    2 минуты назад

    статью об иностранном гражданстве для чиновников отменили

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