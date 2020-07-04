Конституция РФ с внесенными правками вступила в законную силу

Напомним, что голосование по поправкам в Основной Закон проходило с 25 июня по 1 июля. Уже 3 июля Президент России Владимир Путин подписал указ об официальном публиковании Конституции с внесёнными поправками.

Одна из самых значимых поправок говорит о защите суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации. Вячеслав Логинов, председатель Законодательного Собрания Амурской области, по данной поправке сказал следующее:

«Одной из самых важных среди вступающих в силу поправок в Конституцию РФ я считаю ту, что касается суверенитета страны и территориальной целостности. Так уж исторически сложилось, что Россия занимает огромные территории, многие из которых всегда казались очень лакомым куском для соседних государств. По разным причинам в разное время были проданы или просто переданы в дар земли Финляндии, Крыма, Аляски. Сегодня аналогичные разговоры ведутся о Сахалине и Курилах. Принятые в Основной Закон изменения о запрете отчуждения части территории Российской Федерации не только поставят точку в Сахалинско-Курильском вопросе, но и защитят границы страны в будущем. Ни один последующий руководитель не сможет принять решения о передачи части территории (и тем более сделать это) без согласования с населением».