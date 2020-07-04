Амурские бизнесмены бесплатно снабдили Дом ребёнка подгузниками

Благовещенский Дом ребёнка получил благотворительную помощь от предпринимателей региона. Упаковки подгузников и несколько коробок с гигиеническими масками, перчатками и бахилами безвозмездно передали из амурского отделения общественной организации «Деловая Россия», сообщает пресс-служба минэкономразвития области.

Как рассказала главный врач Дома ребенка Светлана Набадчикова, это не первый случай, когда амурское бизнес-сообщество помогает учреждению. Перед Новым годом детям привезли подарки и оборудование для творческой работы. Несколько раз в году артисты устраивают для воспитанников шоу мыльных пузырей и театрализованные выступления.

- Мы прекрасно понимаем, какую важную и трудную работу ежедневно выполняют сотрудники Дома малютки. Безусловно, предпринимательское сообщество должно чувствовать социальную ответственность и оказывать посильную помощь обществу в решении социальных вопросов. Это лишь малая часть того, что мы сейчас можем сделать, поэтому планируем и в дальнейшем на постоянной основе оказывать адресную поддержку не только малышам, но и нуждающимся людям старшего возраста, - рассказала председатель Амурского регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Мария Сафронова.

Сейчас в учреждении живут более сотни детей от 1 месяца до 3,5 лет. Сюда поступают малыши, которым требуется особый уход, в том числе – дети с глубокой инвалидностью. В Доме ребёнка за ними ухаживают врачи и педагоги. Прежде всего, детей учат навыкам самообслуживания: ходить, говорить и кушать.