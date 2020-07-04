Амурчане обиделись на пожарных из-за сгоревшего микроавтобуса

В редакцию «Амур Инфо» обратилась жительница посёлка Талакан Бурейского района. Как рассказала женщина, 27 июня на Бурейском водохранилище сгорел микроавтобус. Вместе с машиной хозяева лишились вещей, палаток и документов.

По утверждениям амурчанки, пожарные добирались до места происшествия больше часа.

- Мы пытались спасти машину. Разбили окно. Никто не дал огнетушитель, у нас всего один был в машине. Парни, обжигая руки, пытались открыть капот. В общем, машина сгорела. Было три взрыва. Пожарные до взрыва приехали и ходили вокруг, стояли, хихикали… - написала женщина.

Как рассказали в Амурском центре ГЗ и ПБ, сообщение о пожаре поступило вечером, в 18:44. Тушить машину отправился дежурный караул пожарной части № 57 посёлка Талакан во главе с начальником части. Сообщивший о пожаре утверждал, что пожар «там, где спускают катера». Однако, проехав в сторону реки, пожарные поняли, что эти данные неверные. Перезвонить сообщившему не получилось - его телефон не отвечал. Пожарные вернулись на водохранилище, в заказник «Мальмальта».

В 19.02, через 18 минут после сообщения, пожарные нашли горящую машину. При этом время прибытия вписывается в регламенты: первое подразделение должно быть на месте пожара не позднее 10 минут после вызова в городе, а в сельских поселениях - 20 минут.

Микроавтобус был полностью объят пламенем. На месте пожара хозяев машины не оказалось, капот был открыт, а стекла выбиты.

Пожарные не смогли близко подъехать автомобилю из-за зыбкого песка, но протянули рукав. Перед тушением произошел взрыв бензобака. Огонь локализовали в 19:10, ликвидировали открытое горение в 19:20. Микроавтобус выгорел полностью, однако удалось спасти прицеп.

Предварительной причиной возгорания назвали короткое замыкание. Однако органы надзорной деятельности не исключают поджог.

Пожарные оставили для хозяев автомобиля записку с информацией, куда нужно перезвонить, чтобы зафиксировать возгорание.

- В настоящее время от хозяина сгоревшей техники к работе пожарных никаких претензий не поступало, а даже наоборот - он поблагодарил пожарных за спасение от огня прицепа. Со слов пожарных, на месте возгорания была «веселая» компания, порывавшаяся «помочь» пожарным в тушении. Нелестные комментарии от отдыхающих, препятствовали работе профессионалов, которым пришлось строго отдернуть граждан. Считаем, что это и повлекло за собой написание изначально лживой и недостоверной информации, - сообщили в пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ.