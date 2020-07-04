Земельные участки можно будет оформлять в собственность удаленно
Росреестр занимается разработкой программы «Земля просто», которая позволит россиянам, без бюрократической волокиты, удаленно оформлять участки в собственность. Она будет аналогичной уже действующей программе «Дальневосточный гектар», рассказал глава Росреестра Олег Скуфинский в эфире на портале «Твой Дальний Восток».
– Новый проект даст гражданам возможность получить земельный участок при помощи простых средств автоматизации. Оформить права на землю можно будет без участия чиновников и лишних бюрократических процедур, - говорит Олег Скуфинский. – Граждане смогут самостоятельно сформировать участок, получить электронный договор, подписывать документ и получить зарегистрированные права на участок.
По его словам, чтобы получить права на землю, потребуется около двух недель.
Напомним, что накануне правительством РФ был принят законопроект, который позволит досрочно оформлять в собственность дальневосточный гектар тем, кто берет льготную ипотеку по ставке 2%.
Просмотров всего: 240
#Дальний Восток #сельское хозяйство #строительство