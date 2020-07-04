Земельные участки можно будет оформлять в собственность удаленно

– Новый проект даст гражданам возможность получить земельный участок при помощи простых средств автоматизации. Оформить права на землю можно будет без участия чиновников и лишних бюрократических процедур, - говорит Олег Скуфинский. – Граждане смогут самостоятельно сформировать участок, получить электронный договор, подписывать документ и получить зарегистрированные права на участок.

По его словам, чтобы получить права на землю, потребуется около двух недель.

Напомним, что накануне правительством РФ был принят законопроект, который позволит досрочно оформлять в собственность дальневосточный гектар тем, кто берет льготную ипотеку по ставке 2%.