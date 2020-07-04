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сегодня, 11:43 0

Земельные участки можно будет оформлять в собственность удаленно

Земельные участки можно будет оформлять в собственность удаленно

Росреестр занимается разработкой программы «Земля просто», которая позволит россиянам, без бюрократической волокиты, удаленно оформлять участки в собственность. Она будет аналогичной уже действующей программе «Дальневосточный гектар», рассказал глава Росреестра Олег Скуфинский в эфире на портале «Твой Дальний Восток».

– Новый проект даст гражданам возможность получить земельный участок при помощи простых средств автоматизации. Оформить права на землю можно будет без участия чиновников и лишних бюрократических процедур, - говорит Олег Скуфинский. – Граждане смогут самостоятельно сформировать участок, получить электронный договор, подписывать документ и получить зарегистрированные права на участок.

По его словам, чтобы получить права на землю, потребуется около двух недель.

Напомним, что накануне правительством РФ был принят законопроект, который позволит досрочно оформлять в собственность дальневосточный гектар тем, кто берет льготную ипотеку по ставке 2%.

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#Дальний Восток #сельское хозяйство #строительство

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