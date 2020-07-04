Благовещенец получил срок за отпечатанные на принтере водительские права

Житель Благовещенска поплатился за купленные в Интернете поддельные права категории «A, B, C». Как сообщает пресс-служба городского суда, в ноябре прошлого года молодой человек сделал заказ на сайте и перевел 15 тысяч. Документ на другое имя ему доставил курьер.

С поддельными правами молодой человек прокатался два месяца. В январе 2020 года его задержал инспектор дорожно-патрульной службы.

По заключению эксперта, подделка была не очень качественной. Удостоверение было напечатано на цветном струйном принтере, а серийный номер выполнен с применением электрофотографического копировально-множительного устройства.

Подсудимый свою вину признал в полном объеме и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. Приговор ему постановили без судебного разбирательства. Суд учел признание вины, раскаяние, явку с повинной, способствование расследованию преступления и молодой возраст.

Парню назначили наказание в виде шести месяцев ограничения свободы. В это время он не имеет права покидать город и отмечаться раз в месяц в контролирующих органах.