Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:31 3

Благовещенец получил срок за отпечатанные на принтере водительские права

Благовещенец получил срок за отпечатанные на принтере водительские права
Фото: board.ru

Житель Благовещенска поплатился за купленные в Интернете поддельные права категории «A, B, C». Как сообщает пресс-служба городского суда, в ноябре прошлого года молодой человек сделал заказ на сайте и перевел 15 тысяч. Документ на другое имя ему доставил курьер.

С поддельными правами молодой человек прокатался два месяца. В январе 2020 года его задержал инспектор дорожно-патрульной службы.

По заключению эксперта, подделка была не очень качественной. Удостоверение было напечатано на цветном струйном принтере, а серийный номер выполнен с применением электрофотографического копировально-множительного устройства.

Подсудимый свою вину признал в полном объеме и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. Приговор ему постановили без судебного разбирательства. Суд учел признание вины, раскаяние, явку с повинной, способствование расследованию преступления и молодой возраст.

Парню назначили наказание в виде шести месяцев ограничения свободы. В это время он не имеет права покидать город и отмечаться раз в месяц в контролирующих органах.

Просмотров всего: 471

#криминал

распечатать


Общество

В Ивановском районе уничтожили 4 гектара конопли
Происшествия 2

В Тынде мужчина предстанет перед судом за ложный донос на полицейских
Происшествия

В Тындинском районе спасатели обнаружили утонувшего мужчину
Происшествия

Благовещенцу грозит штраф за распространение фейка об обрушении зейского моста
Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Мармок

    Мармок
    2 часа назад

    а что там можно было!

  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    Мозгов у парня меньше чем у того струйного принтера :))

  • Разнящий

    Разнящий
    2 часа назад

    Мармок

    а что там можно было!



    Ты про права или про то, что дэбила даже не закрыли?

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь