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В Ивановском районе уничтожили 4 гектара конопли

В Ивановском районе уничтожили 4 гектара конопли

В селе Богородское Ивановского района, на территории заброшенной фермы, были уничтожены 4 гектара конопли. Наркосодержащие растения скосили, а затем сожгли, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

В операции «Мак – 2020» принимали участие сотрудники полиции, местная администрация и активная молодежь.

Полиция призывает жителей Амурской области незамедлительно сообщать в правоохранительные органы информацию о фактах произрастания или незаконного выращивания наркосодержащих растений, для своевременного принятия мер по их уничтожению.

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#криминал

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