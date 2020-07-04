На Амурском ГПЗ вторую неделю растет количество выздоровевших сотрудников подрядных организаций

Фото: Правительство Амурской области

Превентивные профилактические меры, принятые на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), продемонстрировали свою эффективность. После повторных тестов на новую коронавирусную инфекцию получили допуск к работам 27 тыс. сотрудников строительного и инженерного персонала.

Количество сотрудников, получающих лечение от COVID-19, сокращается уже более недели и на сегодня составляет 108 человек. Общее количество выздоровевших увеличилось до 92 человек. Ключевую роль в этом сыграли медицинские мероприятия: ранее созданная медицинская инфраструктура, превентивное массовое тестирование, проведенное в течение июня, разведение потоков и изолирование персонала, регулярное медицинское наблюдение, выдача сотрудникам укрепляющих иммунитет медикаментов и витаминов.

Массовое тестирование среди инженерного и строительного персонала проводилось на Амурском ГПЗ в профилактических целях. Сотрудников подрядных организаций тестировали по международным стандартам по ПЦР и ИФА дважды: первый этап сбора анализов прошел в конце мая, повторное тестирование – во второй декаде июня. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора на каждом этапе тестирования проводились дополнительные медицинские осмотры, а также оперативная изоляция обладателей положительных тестов и контактных с ними лиц. Параллельно продолжалась медикаментозная профилактика работников с помощью витаминов и укрепляющих иммунитет лекарств, начатые еще в мае.

Сотрудники с проявлениями симптомов острых респираторных заболеваний, характерных для COVID-19, были направлены в медицинские учреждения для оказания необходимой медицинской помощи.

«Массовое тестирование на Амурском ГПЗ является во многом беспрецедентной практикой. Данное решение позволило оперативно локализовать ситуацию и полностью ее контролировать. Массовое тестирование позволяет выявить большее количество носителей коронавируса нового типа, чем выборочное тестирование, при этом широкий охват тестирования большого количества работников дает возможность также качественно управлять эпидемическим процессом, – отметил главный врач проекта Амурский ГПЗ, доктор медицинских наук, профессор Александр Гребенюк. – Ранее созданная медицинская инфраструктура проекта, поставка в больницы самого современного оборудования и медикаментов в медицинские учреждения, дополнительная мобилизация медицинского персонала до 100 человек, позволили реагировать на ситуацию оперативно и гибко: оказывать медицинскую помощь лицам с симптомами заболеваний, проводить мероприятия по повышению иммунитета бессимптомных носителей вируса и, разумеется, изолировать их от основной массы сотрудников».

Все бессимптомные обладатели положительных тестов продолжают получать в профилактических целях витамины и лекарственные препараты, направленные на повышение иммунитета. Они будут находится в изоляции в обсерваторах и регулярно проходить тесты – до тех пор, пока результаты не станут отрицательными. Все обладатели отрицательных результатов могут продолжать работу на строительной площадке.

«Сотрудники подрядных организаций, участвующих в строительстве Амурского ГПЗ – это в большинстве молодые мужчины, здоровые, с хорошей, состоятельной иммунной системой. Среди них есть определенное количество тех, у кого тесты на COVID-19 показывают положительный результат. Это абсолютно нормально: пандемия развивается, она не может обойти какую-то территорию или объект. Была проделана огромная подготовительная работа, которая, во-первых, позволила максимально отсрочить появление инфицированных в периметре проекта, во-вторых, подготовиться к появлению инфицированных людей, качественно управлять эпидемическими рисками», – уточнил Александр Гребенюк

СПРАВКА

С начала объявленной ВОЗ пандемии на проекте Амурского ГПЗ реализован комплекс превентивных мер безопасности, которые были направлены на предотвращение массового распространения коронавирусной инфекции, создание необходимой инфраструктуры и условий на случай выявления заболеваний среди проектного персонала, оказания необходимой медицинской помощи.

Проводится регулярная дезинфекция переговорных, кабинетов, столовых, общежитий, других мест общего пользования, а также всего транспорта, персонал обеспечивается средствами индивидуальной защиты и профилактики коронавирусной инфекции (медицинские маски и перчатки, антисептики), организована регулярная термометрия работников в вахтовых поселках, на строительной площадке и на КПП, сoздaн зaпac лeкapcтвeнныx cpeдcтв и дeзинфeктopoв, проводятся еженедельные тренировки медперсонала.

С 3 по 8 июня, в рамках плановых мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Амурской области, в Свободном и на объектах Амурского ГПЗ прошла профилактическая дезинфекционная обработка мест массового пребывания людей с привлечением подразделений химической и биологической защиты 35-й армии (г. Белогорск, Амурская область).

Кроме введения профилактических мер и создания необходимой медицинской инфраструктуры закуплено самое современное медицинское оборудование, предназначенное для Амурского ГПЗ и горбольницы Свободного, доставлено в Амурскую область. 12-13 июня в регион специальным бортом были доставлены компьютерные томографы, концентраторы кислорода, аппараты ИВЛ и другая медицинская техника.

Работа по строительству, переоборудованию и обустройству специализированной медицинской инфраструктуры, предназначенной для эффективной профилактики, диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции, началась на АГПЗ весной. Поступившее оборудование монтируется в Свободненской городской больнице и на двух главных лечебных площадках проекта АГПЗ: в провизорном госпитале (порядка 190 койко-мест в двух корпусах), который организован на базе бывшего военного госпиталя в Свободном и в новых помещениях строящегося эвако-сортировочного инфекционного госпиталя на территории Амурского ГПЗ (88 коек).

Планируется, что после окончания эпидемии COVID-19, новый госпиталь будет работать как многопрофильный центр. На базе инфекционного госпиталя будут выполняться обследования с помощью компьютерного томографа, а также современной рентген-техники. Здесь же будет размещено клинико-лабораторное оборудование.

Помимо этого, на базе госпиталя будет оборудован анестезиологический центр, а также отделение функциональной диагностики, где пациентам будут выполнять кардиографию, оценивать функцию внешнего дыхания, использовать прочие техники оценки состояния организма человека.

Компании, участвующие в реализации проекта строительства Амурского ГПЗ, продолжают поставки эпидемиологических комбинезонов, одноразовых перчаток и защитных масок для медицинского персонала Благовещенска и Свободного. В Свободный доставлены современные автомобили скорой медицинской помощи.