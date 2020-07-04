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С понедельника центр Благовещенска останется без горячей воды

С понедельника центр Благовещенска останется без горячей воды

В график ремонта тепловых сетей Благовещенской ТЭЦ были внесены изменения. С понедельника энергетики приступят к ремонту тепломагистрали № 3, а не участка тепломагистрали Центрального района, как планировалось ранее, сообщает филиал «Амурская генерация» АО «ДГК».

6 июля с 8:00 утра будет приостановлена подача горячего водоснабжения в квартал № 161, в центральной части города от ул. Мухина до ул. Театральная между ул. Пролетарская и ул. Амурская. Горячее водоснабжение возобновится здесь 17 июля в 20:00.

Ремонтные работы на участке тепломагистрали Центрального района, от ул. Комсомольская до ул. 50 лет Октября между ул. Ленина и ул. Горького, перенесены на даты с 20 июля по 31 июля.

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#нет воды

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