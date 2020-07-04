В Тынде мужчина предстанет перед судом за ложный донос на полицейских

В Тынде мужчина 1991 года рождения предстанет перед судом по делу о заведомо ложном доносе. Как сообщает пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России, ему грозит до трех лет лишения свободы.

По версии следствия, в апреле 2020 года мужчину задержали в Тындинском ЛО МВД России на транспорте по подозрению в угрозе убийством. После проверки мужчина решил отомстить полицейским и заявил, что якобы полицейские превысили должностные полномочия и применили к нему насилие. Донос не подтвердился.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. После этого дело передадут в суд.