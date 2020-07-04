Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:08 0

В Тындинском районе спасатели обнаружили утонувшего мужчину

В Тындинском районе спасатели обнаружили утонувшего мужчину

Вчера было обнаружено тело мужчины, который утонул в водоеме в 20 км от п. Маревый Тындинского района. Пропавшего жителя Таджикистана спасатели нашли через 15 минут после первого погружения.

– Очевидцы происшествия нам очень точно указали место, где ушел под воду мужчина, – рассказал начальник водолазной станции областного ПСО Дмитрий Селезнев. – В протоке была не большая вода, много кос, отмелей и перекатов. Течения нет, плюс очень хорошая видимость в воде. Поэтому и обнаружить его удалось почти сразу.

Молодого человека нашли недалеко от берега на глубине 4 метров. Поиски проходили под сильным дождем.

Просмотров всего: 88

#криминал

распечатать


Происшествия

В Тынде мужчина предстанет перед судом за ложный донос на полицейских
Происшествия

Благовещенцу грозит штраф за распространение фейка об обрушении зейского моста
Происшествия

Амурчанин, обокравший 19 квартир, предстанет перед судом
Происшествия 3

Амурчанин получил 11 лет строгого режима за убийство

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь