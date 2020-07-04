В Тындинском районе спасатели обнаружили утонувшего мужчину

Вчера было обнаружено тело мужчины, который утонул в водоеме в 20 км от п. Маревый Тындинского района. Пропавшего жителя Таджикистана спасатели нашли через 15 минут после первого погружения.

– Очевидцы происшествия нам очень точно указали место, где ушел под воду мужчина, – рассказал начальник водолазной станции областного ПСО Дмитрий Селезнев. – В протоке была не большая вода, много кос, отмелей и перекатов. Течения нет, плюс очень хорошая видимость в воде. Поэтому и обнаружить его удалось почти сразу.

Молодого человека нашли недалеко от берега на глубине 4 метров. Поиски проходили под сильным дождем.