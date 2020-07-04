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Выбор читателей за 3 июля

Выбор читателей за 3 июля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 3 июля.

В Благовещенске ограничат движение по Калининскому кольцу

3 июля с 22.00 в Благовещенске будет ограничено движение на Калининском кольце. Проехать можно будет только по одной полосе из трех. Ночью специалисты МКП «ГСТК» будут проводить аварийно-восстановительные работы по ликвидации проседания асфальта, сообщает администрация города Благовещенска.

Роспотребнадзор рассказал, как правильно носить маску в жару

Амурское управление Роспотребнадзора опубликовало памятку о том, как правильно носить защитную маску в жаркую погоду. В Благовещенске дневные температуры приближаются к 30 градусам, и советы ведомства помогут избежать неприятностей из-за перегрева.

На выходных в Приамурье ожидаются дожди и шквалистый ветер

Гидрометцентр предупреждает о резком ухудшении погоды

В Благовещенске строители многоэтажки вырыли траншею и подтопили частный жилой дом

В прокуратуру Благовещенска поступило обращение от многодетной матери. Женщина сообщила о подтопления частного жилого дома строителями здания, расположенного по соседству. Из-за вырытой строителям траншеи просел грунт рядом домом, сильно отсырело подполье.

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#Обзор #интернет #СМИ

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