Астрологический прогноз на 4 июля

Восход Солнца: 04:25

Заход Солнца: 20:42

Солнце в Раке.

Овен. Сатанинский день. Несет разочарования, иллюзии, дурные знаки, которые нужно анализировать. Если вы собираетесь в командировку или длительную поездку, рекомендуется перенести срок отъезда на следующий день. В делах, требующих капиталовложений, следует проявлять крайнюю осторожность. Лучше дождаться более подходящих условий и после действовать уверенно. Начало новой недели будет связано с приливом сил и творческими начинаниями. Можете менять место работы и профессию, ваша практичность и интуиция – гарантия успеха.

Телец. День может быть очень тяжелым. Энергетический, творческий и сексуальный потенциал все еще на низком уровне. Особенно это касается мужчин-Стрельцов. Поэтому необходимо собраться и определить отношения с окружающими. Постарайтесь не проявлять новаторство и оригинальность — действуйте старыми, проверенными способами. Не забудьте купить своей избраннице букет цветов. Женщин-Стрельцов звезды предупреждают о возможных осложнениях в отношениях с партнером. Ваша сентиментальность под маской внешней суровости, язвительность или сомнительные кулинарные способности могут вызвать недовольство спутника. Однако веселая шутка или поцелуй приведет к примирению. Сегодня вам предстоят поздравления, комплименты и подарки. Звезды предостерегают от излишней увлеченности или легкомыслия по отношению к новым знакомым. В общении с любимым человеком могут возникнуть трудности, которые вы сможете легко разрешить, если не станете ни в чем обвинять партнера. От вас требуется только нежность и мягкость.

Близнецы. День благоприятный для творческой деятельности. Восстановится баланс между чувствами и поступками. Общение с прекрасным поможет избавиться от накопившихся отрицательных эмоций. Звезды готовы помочь вам в попытке достичь наиболее честолюбивых замыслов и целей. Вы, скорее всего, получите ободряющее известие и сможете начать выгодное дело. Скоро вам представится возможность получить результат, которого вы так давно ждали. В сфере профессиональной деятельности положитесь на интуицию. Космические потоки значительно поднимут ваш жизненный потенциал. Встречи и деловые переговоры могут оказаться удачными и принести прибыль. Будьте внимательны при оформлении документов или при работе с бумагами.

Рак. Звезды рекомендуют оградить себя от негативных личностей, которые вынуждают на агрессивные действия. Звезды предсказывают не лучший день в плане решения деловых и финансовых вопросов. Лучше посвятите его отдыху, культурной программе и общению с близкими людьми.

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Лев. Неблагоприятный день для здоровья. Особенно внимательным нужно быть мужчинам-Близнецам. Жизненный потенциал на низком уровне. Исключите всякие отрицательные эмоции или физические нагрузки. Неудачное время для деловых операций, связанных с риском. Не обращайте вниманияна мелкие неприятности — пройдет время, и все уладится. Личные отношения порадуют своей откровенностью и теплотой. Не исключено, что к вам заглянут старые знакомые. Вечер проведите наедине со своими мыслями, в тишине и одиночестве. Используйте благоприятный момент для того, чтобы разобраться с отложенными делами или нерешенными проблемами. Если у вас что-то не получается, сядьте и подумайте над возможными выходами из ситуации. Этого будет достаточно, чтобы оставить проблему позади.

Дева. Расположение звезд по-прежнему не способствует успеху в делах. Благоприятный день для повышения материального положения, поэтому в любом деле думайте прежде всего о выгоде. Не исключено, что благоприятные тенденции дня обусловят расширение круга знакомств, что явится залогом дальнейших успехов в сфере профессиональной деятельности. Сегодня вы в состоянии решить любую, даже самую сложную, задачу в работе, а вот в личных отношениях вероятны огорчения и слезы. Ваше сердце беззащитно, из-за чего, вероятно, вам придется страдать. В это время очень удачными будут приобретения, можете даже решиться на исполнение финансовой мечты, которую давно задумали.

Весы. Весьма вероятно также, что вы будете захвачены любимым занятием. Однако надолго забывать о текущих делах все равно не придется — этого вам просто не дадут сделать. Хлопоты будут постоянно напоминать о себе и даже требовать решительных действий. В отношениях с домочадцами назревает конфликтная ситуация, но не особенно обращайте внимание на их мнение по поводу ваших действий, ведь близкие далеко не всегда вас понимали. Не стоит нервничать. Не все так плохо, как вам может показаться. Сделайте все возможное, чтобы оставить свободное время для необременительного общения с друзьями.

Скорпион. В этот день нужно более свободно общаться со всеми, с кем вы встретитесь на жизненном пути. Не бойтесь высказывать свои мысли, давать отпор и рекламировать свои таланты. Звезды предлагают Девам свернуть дискуссии, дать больше воли чувствам и воображению. В атмосфере этих суток обострится ваше чутье, случайное стечение обстоятельств поможет интуитивно угадать контуры будущего.

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Стрелец. Благоприятный день, связанный с нравственной чистотой, духовным преображением, преодолением сомнений. Удачный день для Близнецов творческих профессий. Они смогут показать себя с лучшей стороны, хотя существенных изменений в материальном благосостоянии не предвидится. Чаша весов может отклониться в любую сторону. Непредвиденные расходы возможны так же, как и неожиданная прибыль. Постарайтесь не рисковать. Сегодня благоприятны обращения в вышестоящие инстанции. Не исключена поддержка и покровительство влиятельных особ или старших родственников. Могут быть удовлетворены просьбы о финансовой помощи. Постарайтесь в этот день воздержаться от всего, что может нанести вред организму, особенно от спиртных напитков.

Козерог. Жизненный потенциал на высоком уровне. Творческий порыв и вдохновение, реализованные в этот день, могут вознести Водолея на новые, ранее недосягаемые высоты. Хороший день для коллективных занятий, общения. С неприятностями сегодня удастся справиться в основном с помощью близких и старых знакомых. Не следует забывать, что слишком хорошо — это не всегда к добру, а потому придерживайтесь во всем меры. В жизни следует соизмерять желаемое с действительным. Не беритесь за то, чего не сможете сделать, так как потом это ляжет тяжким бременем на ваши плечи. Избегайте переутомления, которое может крайне неблагоприятно отразиться на здоровье.

Водолей. День покаяния, нравственного очищения, получения информации. Сегодня лучше всего заняться планированием. Звезды рекомендуют наметить приоритетные направления и правильно оценить надежность своих партнеров. В этот день свежие идеи или нестандартные решения неспособны принести весомый результат. День неблагоприятен для рискованных предприятий. День благоприятен для благоустройства жилища,крупных покупок, оформления документов и отношений. Брак, заключенныйсегодня, будет прочным. Не стоит прислушиваться к чужим советам — они могуттолько навредить. Ваши отношения с избранниками могут зайти в тупик. Уделите повышенное внимание детям и их здоровью.

Рыбы. Основная цель этого дня будет заключаться в получении финансового благополучия, не сдерживайте себя и проявляйте обаяние на полную! Благоприятный день для обращения к начальству с деловыми предложениями. Однако планеты советуют вам определить цель: иногда процесс достижения результатов для вас важнее, чем сам результат. Вероятны осложнения в отношениях с коллегами: характерное для вас чувство собственного достоинства и некоторая холодность в общении может быть неправильно истолкована и сочтена за высокомерие и гордыню.

Астролог: Вальдемар Небоходцев