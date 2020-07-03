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3 июля 2020, 23:32 0

Владимир Путин подписал указ о поправках в Конституцию

Владимир Путин подписал указ о поправках в Конституцию

Президент России подписал указ об официальном публиковании Конституции с внесёнными поправками. В нем говорится, что они вступят в силу 4 июля, сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, что голосование по поправкам в Основной Закон проходило с 25 июня по 1 июля. Согласно результатам обработки всех протоколов, за изменения выступили 77,92 процента проголосовавших (почти 58 миллионов россиян), против — 21,27 процента (около 16 миллионов человек). Явка составила 67,97% процента.

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#выборы #происшествия

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