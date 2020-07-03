Частные инвестиции в ТОР «Белогорск» превысили 5,5 млрд рублей

ТОР «Белогорск» отмечена как важное звено в развитии экономики Амурской области. Вопросы развития территорий опережающего развития в регионе и создания новых рабочих мест обсудили на заседании Наблюдательного совета ТОР «Белогорск», «Свободный» и «Приамурская» под председательством губернатора Амурской области Василия Орлова.

В мероприятии приняли участие первый заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Тырцев, гендиректор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Дмитрий Тетенькин, глава Белогорска Станислав Мелюков и действующие резиденты ТОР.

По словам гендиректора АО «КРДВ» Дмитрия Тетенькина, среди субъектов Дальневосточного округа по объему инвестиций Амурская область входит в тройку лидеров.

В ТОР «Белогорск» в настоящее время ведут инвестиционную деятельность 9 резидентов. На производствах создано почти 800 рабочих мест, ожидается еще 200. Частные инвестиции превысили 5,5 млрд рублей. Существенное превышение совокупных частных инвестиций над планируемыми показывает МЭЗ «Амурский».

- Мы видим высокую эффективность работы по данной ТОР, - отметил директор ООО «Управляющая компания «Амурская» Алексей Логинов. - Это связано, в том числе, с введением в эксплуатацию первой очереди производства якорного резидента. Сегодня предприятие производит пусконоладочные работы по запуску завода глубокой переработки сои, а также цеха модульного типа по производству кормов.

Вместе с тем, на Наблюдательном совете отмечено, что деятельность двух резидентов в «красной зоне». Высокое отклонение по реализации проектов показали ООО «БелЛесПром» (комплекс по переработке промышленных отходов) и ООО «КМК Партнеры» (производство металлоконструкций). В случае недостижения плановых показателей, производства могут лишиться статуса резидента ТОР. Для одного из них обеспечено расширение границ ТОР «Белогорск».

- Высокая оценка деятельности нашей территории опережающего развития - это результат слаженной работы всех уровней власти, предпринимательского сообщества, - отметил глава Белогорска Станислав Мелюков. - Для инвесторов, создания рабочих мест, развития производств выполняется целый комплекс мероприятий. Расширение границ по резидентов - одно из направлений. Надеемся, что по итогам 2020 года ТОР «Белогорск» удержит достигнутое. В условиях пандемии сложно всем. В любом случае с нашей стороны оказывается вся возможная поддержка.