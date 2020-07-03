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сегодня, 17:02 2

Первую в мире канатную дорогу между городами двух разных стран построят к 2022 году

Первую в мире канатную дорогу между городами двух разных стран построят к 2022 году

Глава региона Василий Орлов в режиме видеоконференции провёл совещание, на котором обсудили ход реализации проекта «Канатная дорога». На связь с губернатором вышли представители администрации города Благовещенска, инвестор и руководители профильных предприятий.

«Проект амбициозный, проект сложный, в мире такого больше нет. Поэтому мы внимательно следим за ходом его реализации, и будем оказывать всяческую поддержку. Я лично курирую его строительство. Коронавирус пока парализовал туристическую отрасль во всём мире, но границы рано или поздно откроются. И канатная дорога станет туристической фишкой и новым символом Благовещенска и Хэйхэ», - отметил Василий Орлов.

Это будет первая в мире канатная дорога между городами двух разных стран. Активная фаза строительства начнётся во второй половине 2020 года. Сдать объект планируют в 2022 году.

На сегодняшний день завершена разработка проектно-сметной документации, проводится госэкспертиза, уже выполнено проектирование тепловой сети и добуривание скважин на строительном участке.

Канатная дорога протяженностью 973 метра пройдёт над рекой Амур и свяжет города Благовещенск и Хэйхэ. Попасть в соседнюю страну можно будет за несколько минут. По проекту, по двум линиям канатной дороги будут перемещаться две кабины вместимостью до 110 человек. Также будет построена четырехэтажная терминальная станция с залами пункта пропуска и торговыми площадями.

«Работы идут в графике, отклонений нет. На объект направлены технические специалисты, которые должны обеспечить подготовку стройплощадки к началу выполнения работ, - прокомментировала генеральный директор ООО «АРПИ» Валерия Репкова. - Для нашей компании этот проект тоже крайне важен».

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#дороги #транспорт #туризм

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Комментарии
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  • Папа Римский

    Папа Римский
    33 минуты назад



    Попасть в соседнюю страну можно будет за несколько минут.



    Так и сейчас так можно за несколько минут. Только предварительно на таможне часа 3-4 весело потолкаться.

    И, таки да, Канатку с пересадкой на набережной, ведите сразу до Микрахи, а лучше до Чигирёв - не спрашивайте зачем, как построите, поймёте гениальную инженерную мысль.

  • Люсьена1811

    Люсьена1811
    29 минут назад

    построить и любоваться только и можем

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