Первую в мире канатную дорогу между городами двух разных стран построят к 2022 году

«Проект амбициозный, проект сложный, в мире такого больше нет. Поэтому мы внимательно следим за ходом его реализации, и будем оказывать всяческую поддержку. Я лично курирую его строительство. Коронавирус пока парализовал туристическую отрасль во всём мире, но границы рано или поздно откроются. И канатная дорога станет туристической фишкой и новым символом Благовещенска и Хэйхэ», - отметил Василий Орлов.

Это будет первая в мире канатная дорога между городами двух разных стран. Активная фаза строительства начнётся во второй половине 2020 года. Сдать объект планируют в 2022 году.

На сегодняшний день завершена разработка проектно-сметной документации, проводится госэкспертиза, уже выполнено проектирование тепловой сети и добуривание скважин на строительном участке.

Канатная дорога протяженностью 973 метра пройдёт над рекой Амур и свяжет города Благовещенск и Хэйхэ. Попасть в соседнюю страну можно будет за несколько минут. По проекту, по двум линиям канатной дороги будут перемещаться две кабины вместимостью до 110 человек. Также будет построена четырехэтажная терминальная станция с залами пункта пропуска и торговыми площадями.

«Работы идут в графике, отклонений нет. На объект направлены технические специалисты, которые должны обеспечить подготовку стройплощадки к началу выполнения работ, - прокомментировала генеральный директор ООО «АРПИ» Валерия Репкова. - Для нашей компании этот проект тоже крайне важен».