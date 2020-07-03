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сегодня, 16:14 4

«Эхо Москвы в Благовещенске» приостанавливает вещание

«Эхо Москвы в Благовещенске» приостанавливает вещание

Об этом радиостанция объявила в своем прощальном эфире.

В Благовещенске прекращается вещание местной редакции «Эха Москвы».

Со слушателями попрощался главный редактор радиостанции Михаил Митрофанов. Он поблагодарил журналистов, звукорежиссёров и слушателей.

- Чего удалось достичь – судить не нам, судить слушателям. Надеюсь, что мы кому-то помогли сформировать картину мира, - рассказал Михаил Митрофанов.

«Эхо Москвы в Благовещенске» впервые вышло в эфир 19 марта 2012 года.

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#связь #Эхо Москвы

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Комментарии
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  • Mainer

    Mainer
    38 минут назад



    Надеюсь, что мы кому-то помогли сформировать картину мира



    Картину мира вы конечно, сформировать никак не могли - мешала дремучая зашоренность Митрофанова.

    Но факт, людям нравилась какая-то часть материалов, в виду не такого сильного антироссийского вектора местного отделения, по сравнению с московской редакцией.



    Ну и конечно же, неплохо было бы озвучить имеющуюся причину закрытия.

    Хотя тут ведь нужна смелость и честность, а это явно не про Митрофанова.

  • Разнящий

    Разнящий
    33 минуты назад

    Долго продержались, с такими-то спецами.

  • Di

    Di
    5 минут назад

    Жаль... Была как-то на эфире, было весело :)

    Удачи всем, кто работал на "Эхе", новых интересных и успешных проектов вам!

  • nerro

    nerro
    2 минуты назад

    А почему приостанавливает?

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