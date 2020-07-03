«Эхо Москвы в Благовещенске» приостанавливает вещание
Об этом радиостанция объявила в своем прощальном эфире.
В Благовещенске прекращается вещание местной редакции «Эха Москвы».
Со слушателями попрощался главный редактор радиостанции Михаил Митрофанов. Он поблагодарил журналистов, звукорежиссёров и слушателей.
- Чего удалось достичь – судить не нам, судить слушателям. Надеюсь, что мы кому-то помогли сформировать картину мира, - рассказал Михаил Митрофанов.
«Эхо Москвы в Благовещенске» впервые вышло в эфир 19 марта 2012 года.
Просмотров всего: 435