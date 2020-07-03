«Эхо Москвы в Благовещенске» приостанавливает вещание

Об этом радиостанция объявила в своем прощальном эфире.

В Благовещенске прекращается вещание местной редакции «Эха Москвы».

Со слушателями попрощался главный редактор радиостанции Михаил Митрофанов. Он поблагодарил журналистов, звукорежиссёров и слушателей.

- Чего удалось достичь – судить не нам, судить слушателям. Надеюсь, что мы кому-то помогли сформировать картину мира, - рассказал Михаил Митрофанов.

«Эхо Москвы в Благовещенске» впервые вышло в эфир 19 марта 2012 года.