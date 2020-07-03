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сегодня, 16:10 7

Главврача и благовещенскую больницу оштрафовали за невыплату стимулирующих надбавок

Главврача и благовещенскую больницу оштрафовали за невыплату стимулирующих надбавок
Фото: rg.ru

Благовещенская прокуратура провела проверку соблюдения трудовых прав работников медицинских учреждений, которые оказывали помощь пациентам с коронавирусной инфекцией.

Было установлено, что ГАУЗ АО «Благовещенская городская клиническая больница» за апрель этого года не доплатила стимулирующие выплаты 72 работникам на общую сумму более 600 тыс. рублей. Кроме этого, денежная компенсация за задержку выплат, также не начислялась и не выплачивалась, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

По результатам проверки, в отношении главного врача и юридического лица ГАУЗ АО «БГКБ» было возбуждено дело об административных правонарушениях (нарушение трудового законодательства).


По постановлению прокурора учреждение и главный врач были оштрафованы.

После проверки прокуратуры медикам был произведен перерасчет заработной платы, и выплачены стимулирующие выплаты в полном объеме.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    При советах расстреляли бы уже

  • Папа Римский

    Папа Римский
    1 час назад

    Дмитрий Русский

    При советах расстреляли бы уже



    пожаловавшихся врачей?

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    600 тысяч на 72 работника?

    По 8,5 тысяч на брата?

    Чё за выплаты такие?

    Там же вроде десятки тысяч обещали

  • Walyubyes

    Walyubyes
    34 минуты назад

    Слушайте, вот не понимаю, о каких доплатах идет речь?

    1. Любой врач в Африке "весит" на русские - 650 000 рублей в месяц. Любой участковый врач в США - это 5-6 000 баксов в месяц. Анестезиолог в США -в десятке топовых зарплат, выше адвокатов и прочих - 29 000 долларов!

    2. Есть переработка рабочего времени и вредность, что давно убили в окладах врачей Рашки.

    3. Все врачи в Мире - бастуют (только недавно бастовали медики Германии - что мало платят за ковидных). И только в Рашке -еще с времен Ельцина - введен узаконенный запрет на забастовки врачей!

  • Папа Римский

    Папа Римский
    21 минута назад

    Walyubyes

    Слушайте, вот не понимаю, о каких доплатах идет речь?.......



    А действительно, о каких? В какую клинику не зайди с обеда - ветер гуляет - ни одного врача.

    Все в частных медцентрах даже не скрываясь. Даже фотки свои вывешивают.

  • ay

    ay
    17 минут назад

    Walyubyes

    Слушайте, вот не понимаю, о каких доплатах идет речь?

    1. Любой врач в Африке "весит" на русские - 650 000 рублей в месяц. Любой участковый врач в США - это 5-6 000 баксов в месяц. Анестезиолог в США -в десятке топовых зарплат, выше адвокатов и прочих - 29 000 долларов!

    2. Есть переработка рабочего времени и вредность, что давно убили в окладах врачей Рашки.

    3. Все врачи в Мире - бастуют (только недавно бастовали медики Германии - что мало платят за ковидных). И только в Рашке -еще с времен Ельцина - введен узаконенный запрет на забастовки врачей!



    Вапрос: Пащиму Вы не в Африке? Или Пиндостане? А здесь, на форуме?

  • Саня mestnui1

    Саня mestnui1
    13 минут назад

    видимо дальше дела на главврачей уголовные пойдут как в других регионах, тк президент сказал выплатить за сам факт работы а не смены и часы считать

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