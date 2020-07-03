Главврача и благовещенскую больницу оштрафовали за невыплату стимулирующих надбавок

Благовещенская прокуратура провела проверку соблюдения трудовых прав работников медицинских учреждений, которые оказывали помощь пациентам с коронавирусной инфекцией.

Было установлено, что ГАУЗ АО «Благовещенская городская клиническая больница» за апрель этого года не доплатила стимулирующие выплаты 72 работникам на общую сумму более 600 тыс. рублей. Кроме этого, денежная компенсация за задержку выплат, также не начислялась и не выплачивалась, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

По результатам проверки, в отношении главного врача и юридического лица ГАУЗ АО «БГКБ» было возбуждено дело об административных правонарушениях (нарушение трудового законодательства).







По постановлению прокурора учреждение и главный врач были оштрафованы.

После проверки прокуратуры медикам был произведен перерасчет заработной платы, и выплачены стимулирующие выплаты в полном объеме.