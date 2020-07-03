Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3июля
Предыдущая новость
сегодня, 13:45 0

Городские пейзажи амурских художников напечатали на открытках

Городские пейзажи амурских художников напечатали на открытках
Фото: Управление культуры администрации города Благовещенска

Картины амурских художников, изображающие виды города, отпечатали на почтовых открытках. Как сообщает пресс-служба управления культуры мэрии Благовещенска, первая партия уникальных почтовых карточек уже прибыла в благовещенский Дом ремёсел.

Изображения создавались профессионалами и любителями. Каждая открытка посвящена истории и архитектуре Благовещенска, местной флоре и фауне.

Открытки появились в рамках проекта «Сувенир.blg». Цель проекта – познакомить жителей и гостей Благовещенска с историческим и культурным потенциалом амурской столицы с помощью сувениров, которые делают сами горожане.

- В проект вошла творческая часть жителей города. Все вместе, объединившись одной творческой идеей, мы сможем сделать так, чтобы гостям города осталась добрая память о Благовещенске в виде разнообразных сувениров, – рассказала руководитель проекта, методист Дома ремёсел Татьяна Ковалёва.

Работы амурских мастеров представят на выставках – сначала в онлайн-формате. Купить благовещенские сувениры можно будет в торговом павильоне на набережной Амура, в районе Триумфальной арки.

Просмотров всего: 182

#культура #дети

распечатать

Прислать новости 8 962 285 13 55

Власть 3

На стройке моста через Зею в июле будут работать две сотни строителей
Общество 1

Юные амурчане не смогут отдохнуть в центрах Краснодарского края
Общество 13

Россиянам пообещали новые выплаты на детей в размере 50 тысяч рублей

Общество 1

Благовещенцам предлагают помочь выбрать книги для молодёжной библиотеки
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь