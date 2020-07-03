Городские пейзажи амурских художников напечатали на открытках

Фото: Управление культуры администрации города Благовещенска

Картины амурских художников, изображающие виды города, отпечатали на почтовых открытках. Как сообщает пресс-служба управления культуры мэрии Благовещенска, первая партия уникальных почтовых карточек уже прибыла в благовещенский Дом ремёсел.

Изображения создавались профессионалами и любителями. Каждая открытка посвящена истории и архитектуре Благовещенска, местной флоре и фауне.

Открытки появились в рамках проекта «Сувенир.blg». Цель проекта – познакомить жителей и гостей Благовещенска с историческим и культурным потенциалом амурской столицы с помощью сувениров, которые делают сами горожане.

- В проект вошла творческая часть жителей города. Все вместе, объединившись одной творческой идеей, мы сможем сделать так, чтобы гостям города осталась добрая память о Благовещенске в виде разнообразных сувениров, – рассказала руководитель проекта, методист Дома ремёсел Татьяна Ковалёва.

Работы амурских мастеров представят на выставках – сначала в онлайн-формате. Купить благовещенские сувениры можно будет в торговом павильоне на набережной Амура, в районе Триумфальной арки.