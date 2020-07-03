На стройке моста через Зею в июле будут работать две сотни строителей

Губернатор Приамурья Василий Орлов побывал на стройплощадке будущего моста через Зею в Благовещенске. Сейчас полным ходом идет подготовка к строительству – сделана просека к берегу, собираются конструкции для возведения опор, сообщает пресс-служба региона.

Как рассказал директор АО «УСК МОСТ» Александр Попов, есть несколько решений, которые позволят сократить срок строительства. Разрабатывается рабочая документация.

- На объекте сконцентрировано 100 работников, еще порядка 100 строителей будут передислоцированы сюда в середине июля. 104 единицы техники уже сконцентрировано в Благовещенске, собраны и готовы к работе буровые машины, - рассказал директор АО «УСК МОСТ» Александр Попов.

Продолжается подготовка к реконструкции улицы Горького, которая будет выходить на новый мост. Уже почти закончилась передача земельных участков из частной в государственную собственность. Как обсуждалось ранее, ремонт улицы Горького пройдет в два этапа.

С 2021 года отремонтируют участок от Больничной до Калинина. На это потратят примерно 179 миллионов рублей. В 2022 году отремонтируют участок от Калинина до Первомайской. Ориентировочная стоимость работ составляет 412 миллиона рублей.

- Финансирование проекта на этот год предусмотрено в размере 4,6 миллиарда рублей. Если необходимы будут дополнительные средства, правительство региона готово субсидировать проценты по кредитам, - сказал Василий Орлов.

Сейчас в правительстве разрабатывается порядок субсидирования.

Напомним, в активной фазе мост через Зею в Благовещенске будут строить около 3000 специалистов, половину вакансий планируют заполнить амурчанами.

Согласно планам, срок строительства моста – 42 месяца, но поставлена задача максимально быстро сдать объект – за 30 месяцев. Общая длина объекта по проекту составит 9 километров, из которых 2 километра – мостовой переход и 7 километров – подходы. Состоять он будет из 26 опор, 500 метров будут представлять собой вантовую конструкцию, идентичную мосту через Амур.