На Амурский ГПЗ доставили 900-тонный деметанизатор для четвертой технологической линии

На причал Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) 30 июня 2020 года было доставлено самое крупногабаритное оборудование для четвертой технологической линии – колонна выделения метана (деметанизатор). Вес агрегата — 870 тонн, длина — 88 метров. К временному причалу предприятия гигантский агрегат из Республики Кореи доставлялся почти месяц. Сначала он следовал судном до порта Де-Кастри в Хабаровском крае. Затем его перегрузили на речные баржи и доставили до места по рекам Амур и Зея.

Для погрузо-разгрузочных работ на временном причале Амурского ГПЗ были смонтированы краны грузоподъёмностью 1350 и 750 тонн. Кроме этого, понадобилась мобилизация автомобильных кранов и транспортеров для доставки оборудования на площадку строительства.

У причала завода деметанизатор встречали десятки специалистов. Они с соблюдением всех мер предосторожности выполнили работу по переносу агрегата на сушу. Этот процесс занял несколько часов. На Амурский ГПЗ колонну перевозили на самоходных модульных транспортерах с пешеходной скоростью. Установить оборудование планируется в течение июля. Площадка и фундаменты под него уже готовы.

«Деметанизатор является сердцем нашей технологии. Именно в этом аппарате происходит разделение сырьевого газа на топливную часть и сырьевую часть, которая будет в дальнейшем будет перерабатываться в пластики, различные полимеры и другие ценные материалы. Этот аппарат работает при давлении 30 атмосфер, температура доходит до минус 100 градусов по Цельсию. Важно, что выделенные ценные компоненты будут перерабатываться здесь, на предприятии в Российской Федерации, с получением продукции с высокой добавленной стоимостью», - рассказал генеральный директор ООО «Газпром переработка Благовещенск» Юрий Лебедев.

Доставленная колонна газоразделения предназначена для четвертой технологической линии. На трех предыдущих такие деметанизаторы были установлены ранее. Сегодня статус реализации проекта строительства Амурского ГПЗ преодолел отметку в 62%.

«В настоящий момент развернуто строительство по всем пяти фазам. По первой фазе завершаются строительно-монтажные работы, переходим в активную фазу предпусконаладочных работ: идут маслопрокачка, прокрутка двигателей и прочие работы электротехнические на площадке. По второй и третьей фазе идет бетонирование, установка основного оборудования на фундаменты, по пятой фазе - забивка свай», - отметила заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Газпром переработка Благовещенск» Екатерина Дмитриева.

Деметанизатор – также и самое крупнотоннажное оборудование из всего, которое прибудет на Амурский ГПЗ в период летней навигации 2020 года. Всего в её рамках планируется доставить 43 единицы оборудования общим весом порядка 8 тыс. тонн. Пандемии не удалось нарушить планы по возведению Амурского ГПЗ. Строительство завода продолжается, ведется доставка грузов.

«Одно из важнейших оборудований, которое идёт в данный момент из Европы - холодные блоки, это также крупнотоннажные негабаритные агрегаты. Еще ожидается поступление оборудования для нелицензионных установок, это отдельная поставка, которая будет осуществлена в середине августа, начале сентября», - пояснил начальник управления по материально-техническому снабжению и логистике ООО «Газпром переработка Благовещенск» Алексей Усков.

Для транспортировки грузов по российским рекам будут использованы 13 баржебуксирных составов.

Амурский ГПЗ – один из ключевых объектов Восточной газовой программы ПАО «Газпром». Предприятие станет одним из крупнейших в мире по переработке природного газа. Его проектная мощность составит 42 миллиардов кубометров газа в год. Завод будет состоять из шести технологических линий. Ввод в эксплуатацию первых двух запланирован в 2021 году. Товарной продукцией ГПЗ, помимо метана, будут этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция и гелий.

Инвестор и заказчик проекта строительства Амурского ГПЗ — ООО «Газпром переработка Благовещенск» (входит в Группу «Газпром»). Управление строительством осуществляет АО «НИПИГАЗ» — ведущий российский центр по управлению проектированием, поставками, логистикой и строительством (входит в Группу СИБУР).