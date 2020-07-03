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сегодня, 12:10 0

В Селемджинском районе ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

В Селемджинском районе ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Фото: rusk.ru

На севере Приамурья, из-за прошедших сухих гроз, было зафиксировано 22 природных пожара. 11 возгораний в Зейском, Сковородинском, Селемджинском, Мазановском и Тындинском районах тушат больше 260 человек. По информации регионального минлесхоза, задействовано 52 единицы техники: вездеходы, бульдозера, тралы, самолеты и вертолеты.

Один пожар — в Зейском районе — удалось локализовать.

Десять пожаров в Тындинском, Зейском и Селемджинском районах закрыто решением КЧС. Возгорания признаны нецелесообразными для тушения, так как затраты, понесенные на их ликвидацию, намного будут превышать ущерб от самих пожаров.

Самая большая численность сил и средств направлена в Селемджинский район, где действует пять природных пожаров на общей площади 1510 га. Сейчас там с огнем борются более 140 человек. Все возгорания находятся в труднодоступных местах. Угрозы населенным пунктам нет.

Накануне, 2 июля, глава района в связи с ухудшением пожароопасной обстановки, ввел режим ЧС.

Сегодня было решено лесопожарную группировку нарастить. На место выехали четыре группы в составе из пожарных частей Магдагачи, Поздеевки, Серышево и спасатели из Белогорска областного ПСО.

К концу недели, по прогнозам специалистов, обстановка должна стабилизироваться.

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#пожары #природа

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