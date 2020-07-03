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сегодня, 11:59 0

В Благовещенске строители многоэтажки вырыли траншею и подтопили частный жилой дом

В Благовещенске строители многоэтажки вырыли траншею и подтопили частный жилой дом
Фото: 0629.com.ua

В прокуратуру Благовещенска поступило обращение от многодетной матери. Женщина сообщила о подтопления частного жилого дома строителями здания, расположенного по соседству. Из-за вырытой строителям траншеи просел грунт рядом домом, сильно отсырело подполье.

К подтопленному дому выехал помощник прокурора города Благовещенска, а также специалисты администрации и коммунальщики.

Оказалось, работники «АКС» выкопали траншею для укладки электрического кабеля рядом с частным жилым домом. Из-за сильных дождей траншея заполнилась водой, и строители не смогли уложить в нее кабель. Сейчас рабочие откачивают из траншеи воду и засыпают ее, сообщает прокуратура Амурской области.

По результатам проверки с учетом заключения специалистов прокуратура г. Благовещенска примет необходимые меры реагирования.

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#ЖКХ

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