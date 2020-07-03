Начало учебного года в вузах могут перенести
Перенос начала учебного года рассматривает Министерство науки и высшего образования. Допускается также его старт в дистанционном режиме. Это возможно, если начнется вторая волна коронавируса. Об этом на пресс-конференции сообщил замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев.
По его словам, в зависимости от ситуации, вузы по собственному решению могут перенести начало учебного года на два месяца, либо учебный год может быть начат в дистанционном формате, сообщает rg.ru.
- Уже сегодня по законодательству университеты по решению ученого совета имеют право перенести начало учебного года на срок вплоть до двух месяцев, - заявил Афанасьев. - Второй вариант - совсем критический, мы на него не рассчитываем, хотя к нему готовы: начать учебный год в дистанционном режиме.
Пока же в Минобрнауки рассматривается базовый сценарий, по которому новый учебный год начнется в привычном очном формате 1 сентября 2020 года.
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