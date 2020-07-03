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сегодня, 11:25 0

На месте будущего храма в Благовещенске проведут раскопки

На месте будущего храма в Благовещенске проведут раскопки
Фото: novostipmr.com

В июле в Благовещенске начнутся археологические раскопки. Как сообщает пресс-служба Благовещенской епархии, ученые будут искать захоронения легендарного благотворителя Шадрина и священнослужителей.

Раскопки пройдут на месте строительства храма в честь Албазинской иконы Божией Матери на улице Ленина. Исследования выполнит центр по сохранению историко-культурного наследия Амурской области. На проведение раскопок Благовещенская епархия выделила более 675 тысяч рублей.

Специалисты проведут археологическое обследование и государственную историко-культурную экспертизу земельного участка. Если при раскопках обнаружатся захоронения благотворителя Семена Шадрина, монахов и церковнослужителей, Благовещенская епархия займется их благоустройством.

Напомним, 21 июня состоялась торжественная церемония закладки капсулы в основание храма Албазинской иконы Божией Матери. Он разместится в сквере, где больше 100 лет назад находился знаменитый на весь Дальний Восток Шадринский собор. В мае известие о строительстве другого храма в сквере, где прежде располагался Шадринский собор, вызвало возмущение https://www.amur.info/news/2020/05/02/172162 благовещенских краеведов. Состоялся общественный совет, на котором большинством голосов было принято решение согласовать https://www.amur.info/news/2020/05/19/172981 строительство Албазинского храма.

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#религия

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