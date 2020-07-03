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сегодня, 11:07 5

В Благовещенске ограничат движение по Калининскому кольцу

В Благовещенске ограничат движение по Калининскому кольцу
Фото: bizbi.ru

3 июля с 22.00 в Благовещенске будет ограничено движение на Калининском кольце. Проехать можно будет только по одной полосе из трех. Ночью специалисты МКП «ГСТК» будут проводить аварийно-восстановительные работы по ликвидации проседания асфальта, сообщает администрация города Благовещенска.

Дефект образовался на проезжей части развязки со стороны улицы Магистральной. Проседание образовалось из-за переувлажнения почвы. Специалисты вскроют асфальтовое покрытие и проведут подсыпку промоины. Движение транспорта в полном объеме на Калининском кольце откроют 4 июля в 6:00. На участке установлены предупреждающие знаки.

Администрация Благовещенска просит водителей выбирать маршруты для движения с учетом ремонтных работ.

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#дороги

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Комментарии
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  • хулиган

    хулиган
    33 минуты назад

    все деманы перекрыли.

  • Папа Римский

    Папа Римский
    28 минут назад

    Да нафиг!!!

    Пусть микраховская челядь уже до понедельника в конторах остаётся и вкалывает.

    А пока можно и на Мухина чёнить порыть.

  • Papanchak

    Papanchak
    20 минут назад

    "Администрация Благовещенска просит водителей выбирать маршруты для движения с учетом ремонтных работ."

    Воздушные, морские...

  • Геральт

    Геральт
    8 минут назад

    а с Игнатьевским шоссе между Дьяченко и Кантемирова что? Там провал уже на всю ширину проезжей части. Ехать реально страшно..

    Закрыть этим микраховским все выезды, пусть "альтернативные маршруты" ищут.

  • Tуман

    Tуман
    2 минуты назад

    Пацаны, да там всего на ночь закрывают.

    Проснётесь в субботу с бодуна, а за окном светлое будущее наступило

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