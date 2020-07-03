В Благовещенске ограничат движение по Калининскому кольцу

3 июля с 22.00 в Благовещенске будет ограничено движение на Калининском кольце. Проехать можно будет только по одной полосе из трех. Ночью специалисты МКП «ГСТК» будут проводить аварийно-восстановительные работы по ликвидации проседания асфальта, сообщает администрация города Благовещенска.

Дефект образовался на проезжей части развязки со стороны улицы Магистральной. Проседание образовалось из-за переувлажнения почвы. Специалисты вскроют асфальтовое покрытие и проведут подсыпку промоины. Движение транспорта в полном объеме на Калининском кольце откроют 4 июля в 6:00. На участке установлены предупреждающие знаки. Администрация Благовещенска просит водителей выбирать маршруты для движения с учетом ремонтных работ.

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