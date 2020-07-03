Юные амурчане не смогут отдохнуть в центрах Краснодарского края

Ограничения связаны с режимом «Повышенной готовности», который продолжает действовать в Краснодарском крае. Юным жителям страны, в том числе и из Амурской области, пока не рекомендовано планировать групповые выезды на территорию края с целью проведения экскурсионных, туристических и иных мероприятий. Остаются закрытыми для детей из других регионов всероссийские детские центры «Орленок» и «Смена».

Начало летней оздоровительной кампании в Амурской области перенесено на 15 июля. Этим летом из 312 амурских лагерей в связи с распространением коронавирусной инфекции могут быть открыты только 186.