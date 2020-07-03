Роспотребнадзор рассказал, как правильно носить маску в жару

Амурское управление Роспотребнадзора опубликовало памятку о том, как правильно носить защитную маску в жаркую погоду. В Благовещенске дневные температуры приближаются к 30 градусам, и советы ведомства помогут избежать неприятностей из-за перегрева.

Ведомство рекомендует отказаться от толстых синтетических изделий и отдать предпочтение тонким, одноразовым. Кроме того, маски стоит менять каждые 20-30 минут, а между ртом и материалом должен быть зазор для дыхания. Отдельно стоит озаботиться защитой кожи. Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют отказаться от макияжа, использовать защитный крем и увлажняющие средства.

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