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сегодня, 10:53 3

Роспотребнадзор рассказал, как правильно носить маску в жару

Роспотребнадзор рассказал, как правильно носить маску в жару
Фото: 28.rospotrebnadzor.ru

Амурское управление Роспотребнадзора опубликовало памятку о том, как правильно носить защитную маску в жаркую погоду. В Благовещенске дневные температуры приближаются к 30 градусам, и советы ведомства помогут избежать неприятностей из-за перегрева.

Ведомство рекомендует отказаться от толстых синтетических изделий и отдать предпочтение тонким, одноразовым. Кроме того, маски стоит менять каждые 20-30 минут, а между ртом и материалом должен быть зазор для дыхания.

Отдельно стоит озаботиться защитой кожи. Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют отказаться от макияжа, использовать защитный крем и увлажняющие средства.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Папа Римский

    Папа Римский
    38 минут назад

    А ещё говорят, что лучше реально работать, а не всякую дичь сочинять.

    Советы пусть дома раздают.

  • paravis

    paravis
    37 минут назад



    маски стоит менять каждые 20-30 минут



    Выкладывать по 320-400 р в день? Дорогое и сомнительное удовольствие.

  • амурская алена

    амурская алена
    14 минут назад

    Если в день человек зарабатывает 500 рублей,а такие есть,как им жить уважаемые работники Роспотребнадзора ,напишите пожалуйста совет,люди им обязательно воспользуются.

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