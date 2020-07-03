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сегодня, 10:46 0

Врачей села Ивановка поблагодарили за работу неизвестные художники

Врачей села Ивановка поблагодарили за работу неизвестные художники

Наш читатель поделился с редакцией снимками территории больницы в селе Ивановка. Гаражи и хозпостройки кто-то украсил рисунками в благодарность за работу медиков.

"Не мог не поделиться с вами такой красотой! Это рисунки на территории Ивановской больницы. Кто нарисовал мы, к сожалению, не знаем. У меня там работает супруга, я привёз её на работу, и мы увидели эти шедевры. Сразу захотелось показать всем. Неизвестные художники вот таким необычным способом выразили благодарность и уважение нашим докторам, которые участвуют в нелегкой борьбе с новым вирусом," - рассказал наш читатель Сергей.

Авторы рисунков изобразили медицинских работников в защитных очках, масках и перчатках. У девушки доктора из-под медицинского халата выглядывает костюм супергероя. А мужчина-врач, присев отдохнуть, устало опустил руки, но расправил крылья над планетой Земля.

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#коронавирус

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