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Благовещенцу грозит штраф за распространение фейка об обрушении зейского моста

Благовещенцу грозит штраф за распространение фейка об обрушении зейского моста

Следователи направили в суд уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя.

Он распространил фейк об обрушении зейского моста.

Напомним, что 26 апреля мужчина отправил в интернет-мессенджер видеозапись, где под видом достоверных сведений сообщил ложную информацию об обрушении зейского моста и падении в реку автомобиля с иностранными гражданами. Сам же автор ролика позже заявил полицейским, что «всего лишь неудачно пошутил».

В ходе расследования было установлено, что подозреваемый впервые совершил преступление небольшой тяжести. Кроме этого он признал свою вину и принес извинения пользователям группы интернет-мессенджера, сообщает СК РФ по Амурской области.

В связи с этим, следствием заявлено в суд ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

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#криминал

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