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сегодня, 09:56 1

13 смертей от COVID-19 зарегистрировано в Амурской области

13 смертей от COVID-19 зарегистрировано в Амурской области

Правительство Амурской области обновило данные по выявлению заболевших коронавирусом. По состоянию на 2 июля в Приамурье выявлен 31 новый лабораторно подтверждённый случай коронавирусной инфекции. Зарегистрировано 13 летальных исходов от COVID-19.

Таким образом, с начала эпидемии с нарастающим итогом в области 1765 заболевших, 705 амурчан уже выздоровели.

Заболевшие – жители Благовещенска (746 человек), Благовещенского района (47 человек) Белогорска (42 человека), Белогорского района (1 человек), Тынды (138 человек), Тындинского района (12 человек), Зеи (9 человек), Шимановска (50 человек), Шимановского района (11 человек), Свободного (414 человек), Свободненского района (1 человек), пгт. Прогресс (12 человек), Райчихинска (26 человек), Магдагачинского района (43 человека), Завитинского района (3 человека), Ивановского района (20 человек), Бурейского района (3 человека), Серышевского района (45 человек), Константиновского района (5 человека), Сковородинского района (36 человек), Ромненского района (1 человек), Тамбовского района (50 человек), Михайловского района (17 человек), Мазановского района (23 человека), Архаринского района (2 человека), Октябрьского района (2 человека).

Контактировали с заболевшими 2529 человек. Они находятся под наблюдением медиков. На сегодняшний день изоляции по месту жительства находится 2525 человек, в изоляторах – 4.

За последние сутки в Приамурье проведено 1982 исследования на новую коронавирусную инфекцию, всего - 110 555 исследований, сообщает портал Правительства области.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • ну вот

    ну вот
    1 час назад

    на сайте коронавирус.рф число выздоровлений 842

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