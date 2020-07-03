Амурчанин, обокравший 19 квартир, предстанет перед судом

Общая сумма ущерба составила более 760 тысяч рублей

В Благовещенске будут судить мужчину, который, менее, чем за год, обокрал 19 квартир.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, преступник проникал в жилище в дневное время через окно. Среди похищенного были ювелирные украшения, деньги, ноутбуки, сотовые телефоны, монеты. Общая сумма ущерба составила более 760 тысяч рублей. Похищенное злоумышленник продал, вырученные денежные средства потратил на собственные нужды.

Сейчас 30-летний мужчина заключен под стражу и ожидает решение суда.