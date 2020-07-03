Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3июля
Предыдущая новость
сегодня, 00:30

Выбор читателей за 2 июля

Выбор читателей за 2 июля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 2 июля.

Предварительные итоги голосования в Амурской области по поправкам в Конституцию

На вопрос "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?" положительно ответили 258 548 человек.

На территории Приамурья ожидаются грозы и ливни

Сегодня местами по области ожидаются грозы и небольшой дождь. После обеда синоптики прогнозируют грозу и в столице Приамурья.

Россиянам пообещали новые выплаты на детей в размере 50 тысяч рублей

В России может появиться еще одна выплата для семей с детьми. Ее смогут получить родители и опекуны детей, которые занимаются в спортивных организациях. Законопроект появился на сайте Минспорта.

Умер основатель юридического факультета АмГУ Анатолий Герасименко

Вчера после тяжелой болезни ушел из жизни профессор кафедры теории и истории государства и права, доктор философских наук Анатолий Петрович Герасименко, сообщает пресс-служба Амурского государственного университета.

Просмотров всего: 6

#Обзор #интернет #СМИ

распечатать

Прислать новости 8 962 285 13 55

Общество 1

Выбор читателей за 1 июля
Общество

Выбор читателей за 30 июня
Общество

Выбор читателей за 29 июня
Общество

Выбор читателей за 28 июня
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь