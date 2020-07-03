Выбор читателей за 2 июля
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 2 июля.
Предварительные итоги голосования в Амурской области по поправкам в Конституцию
На вопрос "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?" положительно ответили 258 548 человек.
На территории Приамурья ожидаются грозы и ливни
Сегодня местами по области ожидаются грозы и небольшой дождь. После обеда синоптики прогнозируют грозу и в столице Приамурья.
Россиянам пообещали новые выплаты на детей в размере 50 тысяч рублей
В России может появиться еще одна выплата для семей с детьми. Ее смогут получить родители и опекуны детей, которые занимаются в спортивных организациях. Законопроект появился на сайте Минспорта.
Умер основатель юридического факультета АмГУ Анатолий Герасименко
Вчера после тяжелой болезни ушел из жизни профессор кафедры теории и истории государства и права, доктор философских наук Анатолий Петрович Герасименко, сообщает пресс-служба Амурского государственного университета.
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