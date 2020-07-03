Астрологический прогноз на 3 июля

Восход Солнца: 04:25

Заход Солнца: 20:43

Солнце в Раке.

Овен. Тяжелый день. День активной борьбы с соблазнами и искушениями. Сегодня может случиться нечто, что серьезно повлияет на ваши дела или состояние здоровья. Разногласия, упрямство в отстаивании своего мнения или нежелание прислушаться к доводам партнера нарушат равновесие и доверительную обстановку. Снизить отрицательные тенденции дня можно только высокими нравственными качествами. Кошка или собака во сне или наяву — хороший знак. Вокруг вас сегодня соберется большое количество советчиков, но все они будут скорее вредить, чем помогать.

Телец. Судьба вновь посылает вам испытания на прочность. Финансовые проекты большинства Тельцов будут реализовываться не так, как предполагалось. Случайная болезнь может помешать выполнению ранее намеченных планов. В скором времени возможны неприятные события. Есть риск попасть под влияние недобросовестных людей, что обусловит финансовые потери или нервный срыв. Телец станет не только свидетелем каких-то ярких событий, но и примет в них активное участие. Новости со стороны родственника придадут вам оптимизма.

Близнецы. Обстоятельства сложатся таким образом, что вам придется немного сбавить обороты в работе, а то и сделать вынужденный перерыв. Близкий человек может сегодня просто ошарашить активными расспросами о вашем прошлом. Возможно, некоторые вопросы станут для вас не совсем приятными.

Рак. Не бойтесь подписывать договора, сегодня звезды гарантирует вам выгоду и безопасность. Не отказывайте себе в приятной мелочи. Магический день. Успех сегодня будет сопутствовать тем, кто самостоятельно осмыслил и только потом реализовал план действий. Возможно, появится желание с кем-нибудь поделиться впечатлениями и обсудить с ним свои проблемы. Звезды предупреждают, что это может принести разочарование. Неблагоприятный день для обращения к начальству или в общественные учреждения, для смены работы или принятия важных решений. Вероятны конфликты с незнакомыми людьми, пожар или столкновение с недругом. Вечером возможен визит гостей или родственников.

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Лев. Вы будете находиться в таком напряжении, что тремор не пройдет до конца дня. Может быть, вы сами себя так настроили? От лечения хронических болезней не отказывайтесь. Проанализируйте свои отношения с такими людьми.

Дева. День оплаты кармических долгов. Вероятны неожиданные события, результат которых покажется вам несправедливым. Возможно, всплывут старые долги или обязательства, о которых вы забыли. Будьте к себе критичнее, вспомните свои ошибки, проступки и промахи. Не исключены проблемы и в семейных отношениях. Излишняя категоричность суждений может осложнить ситуацию. Звезды рекомендуют Деве заняться реализацией собственных желаний. У вас их немало, не скромничайте. Сегодня именно тот день, когда «золотая рыбка» приплывет прямо к вашему дому.

Весы. Неблагоприятный день. Возможно, что вследствие прежних ошибок в делах и отношениях с людьми у вас будут проблемы. Не стоит совершать необратимых поступков, особенно касающихся денег. Вероятно ухудшение самочувствия. Рекомендуется провести вечер в одиночестве. Чтобы успокоиться, займитесь любимым делом, отложив все домашние дела. Тяжелый день, неблагоприятный для заключения сделок, покупок и выяснения отношений, сложных операций. Вы с трудом войдете в рабочий ритм. Вероятность угнетенного состояния и нервозности. Вам лучше собраться с мыслями, а жизнь сама подскажет нужный выход из создавшейся ситуации. Во второй половине дня отмените все визиты, не жалейте времени для сна.

Скорпион. Советуем сегодня сократить количество контактов, как в деловой сфере, так и в личных отношениях вам будет сложно общаться с людьми. День связан с достижением целей, победой над собой. Для тех, кто занимается самообразованием и самосовершенствованием, наступит время признания и кармического воздаяния. Если личность недостаточно духовно развита — возможны душевное беспокойство, стрессы и ухудшение самочувствия.

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Стрелец. Вероятно, сегодня скажутся результаты прошлых усилий в сфере профессиональной деятельности. Однако впереди вас ждет еще много преград и препятствий. Существует вероятность, что сегодня мужчины-Стрельцы смогут реализовать давнюю мечту. Повышенная активность привлечет симпатии окружающих на вашу сторону. Избегайте излишней напористости и грубости. Женщинам-Стрельцам грозят нервные срывы или переутомление. Возможна головная боль, печаль или недовольство собой. Следите за состоянием дыхательных путей. Усилится ваша чувствительность, интуиция и восприимчивость. Особенно это касается Стрельцов творческих профессий.

Козерог. В этот день велика вероятность семейной ссоры. Вас ждут испытания в отношениях между родителями и детьми. Если вам удастся избежать ссоры, то все будет способствовать вашему успеху в семейной атмосфере воцарится полное взаимопонимание. Не исключена вспышка ревности. Умерьте свою гордыню, постарайтесь простить нанесенные вам обиды. Не обращайте внимания на мелкие неприятности — пройдет время, и все уладится. Не исключено, что сама Вселенная сегодня намекнет вам, подаст знак, который поможет в решении некого вопроса.

Водолей. Критический день. Несет недоброжелательство, столкновения с недругами, измену, обман. Избегайте новых знакомств, проявите сдержанность в общении со знакомыми и друзьями. Обратите самое пристальное внимание на имущество. Вероятны кражи, пожар, проблемы с электрооборудованием. Предстоят домашние хлопоты, которые отнимут много времени и сил. Не исключены размолвки с близким человеком. Звезды рекомендуют проявить гибкость. Отбирайте самые важные дела и осуществляйте их поочередно. Постарайтесь не принимать все близко к сердцу.

Рыбы. День отмечен падением уровня жизненной энергии.Не надо перенапрягаться, искать нелегких путей. Отложите визиты, важные встречи на более поздний период, так как, возможно, вы сейчас находитесь не в лучшей форме. Посвятите себя семье, полезно уединение на даче или в лесу.При общении с детьми держите себя с ними на равных. Не отказывайтесь от помощи, в этот день вам ее предложат очень влиятельные люди.

Астролог: Вальдемар Небоходцев