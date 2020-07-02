Василий Орлов: «С коронавирусом нам еще рано расслабляться»

- Ситуация, связанная с распространением коронавируса, у нас находится под контролем. Зарегистрировано 1765 случаев, 705 человек уже выписаны. Граждане лечатся как в стационарах, так и амбулаторно под постоянным контролем врачей. Безусловно, нам еще рано расслабляться, - рассказал губернатор.

Глава области отметил, что сильнее всего из-за пандемии пострадали четыре сферы деятельности – досуг, спорт, общепит и туризм. Эти организации были закрыты дольше остальных.

- Мы понимаем, что текущие ограничительные меры оказали значительное влияние на малый и средний бизнес. Почти три месяца в нескольких муниципалитетах не работали спортивные организации, продолжается ограничение в работе индустрии общественного питания, гостиниц и объектов туристической инфраструктуры. В большей степени это касается в данный момент Благовещенска и Свободного. В сложившейся ситуации, конечно, необходимо создание адресной поддержки не только этих отраслей, но и всего сегмента МСП в целом. С начала года в регионе ведется комплексная работа по снижению налоговых ставок для предпринимателей из пострадавших отраслей экономики, однако наиболее важной для бизнеса является финансовая поддержка. С июня в администрациях муниципалитетов принимают заявки на получение прямых субсидий. Из областного бюджета на эти цели выделено 100 миллионов рублей. Кроме того, в настоящее время разрабатываются дополнительные адресные программы поддержки для вышеупомянутых четырёх сфер деятельности, которые оставались закрытыми дольше всего: досуговая деятельность, спортивные организации, общепит и туризм, - рассказал глава Приамурья.

Тем не менее, важные инвестиционные проекты развиваются в срок. Сдвигов в их реализации не ожидается. В том числе – в строительстве долгожданного моста через Зею.

- Благодаря двухлетней работе правительства Амурской области с правительством Российской Федерации по ранней реализации проекта строительства моста через Зею в Благовещенске стало возможным начало возведения уже в 2020 году с окончанием стройки в более ранние сроки. На совещании президент России Владимир Путин поручил кабинету министров выделить федеральные средства на строительство моста через реку Зею в Благовещенске раньше плана – не в 2021, а уже в 2020 году. Я обратился к нему с такой просьбой в связи с повреждением единственного существующего моста. Сейчас работы начались на левом берегу реки. Обычно такие мосты строят порядка четырёх лет. Но мы рассчитываем, что удастся максимально сократить сроки – до 30 месяцев. Что касается старого моста, то ему, конечно, необходим капремонт. Скоро будет готова проектная документация, - поделился губернатор.

Одна из ключевых задач, которую решает правительство Амурской области - развитие здравоохранения.

- Перед регионом стоит задача сделать так, чтобы каждый житель Амурской области мог проходить профилактический медосмотр не реже раза в год. Поэтому акцент в развитии здравоохранения сегодня делается на мобильность и доступность медицинской помощи. В 26-ти сёлах фельдшерско-акушерские пункты находятся в аварийном состоянии. Поэтому было принято решение о строительстве 26 новых ФАП в 12 районах Приамурья. Причём строить их будут сразу с жилыми помещениями для медиков. Это будет арендное жилье, находящееся в собственности больницы. Для небольших сёл с малым населением, где строить амбулаторию нецелесообразно, приобретены 16 мобильных медицинских комплексов. На эти цели выделено 254,3 миллиона рублей, из которых 140,3 млн. - средства областного бюджета. Закуплено 10 передвижных ФАПов и диагностических комплексов, три мобильных флюорограф-маммографа и три мобильные стоматологии, которые будут курсировать по деревням, - рассказал Василий Орлов.

Напомним, новый формат диалогов, инициированный ЭИСИ, представляет собой двустороннюю трансляцию в Инстаграм в аккаунте проекта «Региональные практики» и аккаунте главы региона. Основная задача прямых эфиров — обмен эффективными практиками по борьбе с коронавирусом для их дальнейшего тиражирования в других субъектах России.