Россиянам пообещали новые выплаты на детей в размере 50 тысяч рублей

Если документ будет одобрен Госдумой, родители несовершеннолетних детей смогут рассчитывать на налоговый вычет до 50 тысяч рублей год. Сумма будет прямо пропорциональна расходам на юных спортсменов

В настоящее время законопроект обсуждается на независимой антикоррупционной экспертизе. Кроме этого, документ направлен на согласование в федеральные органы исполнительной власти, общероссийские спортивные федерации и профессиональные спортивные лиги.

Предлагаемые правительством изменения направлены, прежде всего, на привлечение детей к занятиям спортом и развитие спортивных организаций.