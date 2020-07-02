Россиянам пообещали новые выплаты на детей в размере 50 тысяч рублей
В России может появиться еще одна выплата для семей с детьми. Ее смогут получить родители и опекуны детей, которые занимаются в спортивных организациях. Законопроект появился на сайте Минспорта.
Если документ будет одобрен Госдумой, родители несовершеннолетних детей смогут рассчитывать на налоговый вычет до 50 тысяч рублей год. Сумма будет прямо пропорциональна расходам на юных спортсменов
В настоящее время законопроект обсуждается на независимой антикоррупционной экспертизе. Кроме этого, документ направлен на согласование в федеральные органы исполнительной власти, общероссийские спортивные федерации и профессиональные спортивные лиги.
Предлагаемые правительством изменения направлены, прежде всего, на привлечение детей к занятиям спортом и развитие спортивных организаций.
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