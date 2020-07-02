Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:33 6

Благовещенского горе-парковщика подперли мусорным контейнером

Благовещенского горе-парковщика подперли мусорным контейнером
Фото: @blag_dtp

В Благовещенске «наказали» владельца автомобиля за парковку возле подъезда дома. На фото, которое появилось в соцсетях, видно, что «японку» подпёрли мусорным контейнером.

На этом «подарки» автолюбителю не закончились. На зеркало заднего вида повесили мешок с мусором.

Как сообщается, инцидент произошел во дворе дома № 134 по улице Калинина.

Это уже не первый раз, когда нерадивые автомобилисты получают «подарки» от окружающих. Например, в апреле машину подперли мусорным контейнером в микрорайоне.

Просмотров всего: 1137

#происшествия #автохам

распечатать

Прислать новости 8 962 285 13 55

Происшествия 3

Амурчанин предстанет перед судом за то, что угрожал полицейскому пистолетом

Происшествия

В Зее по факту гибели на пожаре пяти человек началась доследственная проверка
Общество 8

В Шимановске уронили электрический столб (видео)
Происшествия 3

В Октябрьском районе главу сельсовета обвиняют в получении взятки в крупном размере
Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    1 час назад

    Может быть стоит просто поговорить с водителем?

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Сознательный Гражданин

    Может быть стоит просто поговорить с водителем?



    Товарищ, ты не представляешь какое количество быдла за рулём.

    Со всеми разговаривать времени не хватит.

    Проще нас рать на капот

  • Геральт

    Геральт
    1 час назад

    Сознательный Гражданин

    Может быть стоит просто поговорить с водителем?



    о чем?



  • батарейка

    батарейка
    1 час назад

    Вы его ещё найдите для разговора

  • Scoville

    Scoville
    34 минуты назад

    Tуман
    Сознательный Гражданин

    Может быть стоит просто поговорить с водителем?



    Товарищ, ты не представляешь какое количество быдла за рулём.

    Со всеми разговаривать времени не хватит.

    Проще нас рать на капот


    Количество быдланов с каждым днем все больше и больше. Население тупеет катастрофически. Толку с ним разговаривать, он все равно не поймёт о чем вы.

  • Аутист

    Аутист
    24 минуты назад

    судя па фото, типерь иму никаг ни выбратся

Показать все (6) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь