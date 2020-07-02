Благовещенского горе-парковщика подперли мусорным контейнером

В Благовещенске «наказали» владельца автомобиля за парковку возле подъезда дома. На фото, которое появилось в соцсетях, видно, что «японку» подпёрли мусорным контейнером.

На этом «подарки» автолюбителю не закончились. На зеркало заднего вида повесили мешок с мусором.

Как сообщается, инцидент произошел во дворе дома № 134 по улице Калинина.

Это уже не первый раз, когда нерадивые автомобилисты получают «подарки» от окружающих. Например, в апреле машину подперли мусорным контейнером в микрорайоне.