Благовещенского горе-парковщика подперли мусорным контейнером
В Благовещенске «наказали» владельца автомобиля за парковку возле подъезда дома. На фото, которое появилось в соцсетях, видно, что «японку» подпёрли мусорным контейнером.
На этом «подарки» автолюбителю не закончились. На зеркало заднего вида повесили мешок с мусором.
Как сообщается, инцидент произошел во дворе дома № 134 по улице Калинина.
Это уже не первый раз, когда нерадивые автомобилисты получают «подарки» от окружающих. Например, в апреле машину подперли мусорным контейнером в микрорайоне.
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