Губернатор Приамурья расскажет о выходе из «коронавирусного периода» в прямом эфире Instagram
2 июля в 18:00 местного времени, состоится прямой эфир ЭИСИ (экспертного института социальных исследований) с губернатором Амурской области Василием Орловым. Пройдет он в рамках проекта «Регионы о главном». Беседу будет вести Дарья Кислицына, руководитель Департамента региональных программ ЭИСИ.
Василий Орлов расскажет о текущей эпидемиологической ситуации, о мерах, принимаемых в регионе для борьбы с пандемией и ликвидации очагов заболеваемости, о действующем режиме ограничений и актуальных вопросах для региона. Будет затронута тема реализации национального проекта «Здравоохранение», а также вопрос о том, чего ожидать после выхода из «коронавирусного периода». А также ответит на вопросы зрителей.
Новый формат диалогов, предложенный ЭИСИ, представляет собой двустороннюю трансляцию в Инстаграм в аккаунте проекта «Региональные практики» и аккаунте главы региона. Присоединиться к эфиру можно в Instagram.
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🗓2 июля в 12:00 (МСК) проведу прямой эфир с губернатором Амурской области Василием Орловым. ⠀ Обсудим актуальные новости, то, как регион справился с коронавирусной инфекцией, действующие ограничения и планы по их отмене, а также реализацию национального проекта «Здравоохранение» и стратегические цели на будущее ⠀ Приглашаем присоединиться к эфиру, присылайте ваши вопросы в директ или оставляйте в комментариях 👇 @va.orlov
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