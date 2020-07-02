Губернатор Приамурья расскажет о выходе из «коронавирусного периода» в прямом эфире Instagram

2 июля в 18:00 местного времени, состоится прямой эфир ЭИСИ (экспертного института социальных исследований) с губернатором Амурской области Василием Орловым. Пройдет он в рамках проекта «Регионы о главном». Беседу будет вести Дарья Кислицына, руководитель Департамента региональных программ ЭИСИ.

Василий Орлов расскажет о текущей эпидемиологической ситуации, о мерах, принимаемых в регионе для борьбы с пандемией и ликвидации очагов заболеваемости, о действующем режиме ограничений и актуальных вопросах для региона. Будет затронута тема реализации национального проекта «Здравоохранение», а также вопрос о том, чего ожидать после выхода из «коронавирусного периода». А также ответит на вопросы зрителей.

Новый формат диалогов, предложенный ЭИСИ, представляет собой двустороннюю трансляцию в Инстаграм в аккаунте проекта «Региональные практики» и аккаунте главы региона. Присоединиться к эфиру можно в Instagram.