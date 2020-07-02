Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:23 7

Губернатор Приамурья расскажет о выходе из «коронавирусного периода» в прямом эфире Instagram

Губернатор Приамурья расскажет о выходе из «коронавирусного периода» в прямом эфире Instagram

2 июля в 18:00 местного времени, состоится прямой эфир ЭИСИ (экспертного института социальных исследований) с губернатором Амурской области Василием Орловым. Пройдет он в рамках проекта «Регионы о главном». Беседу будет вести Дарья Кислицына, руководитель Департамента региональных программ ЭИСИ.

Василий Орлов расскажет о текущей эпидемиологической ситуации, о мерах, принимаемых в регионе для борьбы с пандемией и ликвидации очагов заболеваемости, о действующем режиме ограничений и актуальных вопросах для региона. Будет затронута тема реализации национального проекта «Здравоохранение», а также вопрос о том, чего ожидать после выхода из «коронавирусного периода». А также ответит на вопросы зрителей.

Новый формат диалогов, предложенный ЭИСИ, представляет собой двустороннюю трансляцию в Инстаграм в аккаунте проекта «Региональные практики» и аккаунте главы региона. Присоединиться к эфиру можно в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

🗓2 июля в 12:00 (МСК) проведу прямой эфир с губернатором Амурской области Василием Орловым. ⠀ Обсудим актуальные новости, то, как регион справился с коронавирусной инфекцией, действующие ограничения и планы по их отмене, а также реализацию национального проекта «Здравоохранение» и стратегические цели на будущее ⠀ Приглашаем присоединиться к эфиру, присылайте ваши вопросы в директ или оставляйте в комментариях 👇 @va.orlov

Публикация от ЭИСИ (@regpractice_eisr)

Просмотров всего: 1124

#Дальний Восток #коронавирус #губернатор

распечатать

Прислать новости 8 962 285 13 55

Общество 1

Получатели льготной ипотеки под 2% смогут досрочно оформить в собственность дальневосточный гектар
Общество

Амурчане могут побороться за призы в видеофестивале о Дальнем Востоке
Общество 7

В первых числах июля в Приамурье будет снят ряд ограничений по коронавирусу
Коронавирус 14

Опять 25: количество новых случаев коронавируса снизилось
Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Какой же Вася молодец

  • Мира

    Мира
    1 час назад

    Не то слово.

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Но побрить его надо.

    Полотенцем вафельным

  • I77

    I77
    1 час назад

    Занят очень, некогда ему бриться.

  • Саня mestnui1

    Саня mestnui1
    28 минут назад

    очередная непонятная контора занимающейся непонятной хренью с непонятным никому названием

    -

  • Прекрасное далеко

    Прекрасное далеко
    22 минуты назад

    Вы сейчас про администрацию Амурской области или про это ЭИСИ?

  • приехали , вылезай

    приехали , вылезай
    19 минут назад

    У меня только один вопрос -когда маски можно снимать ?

Показать все (7) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь