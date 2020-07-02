Благовещенцам предлагают помочь выбрать книги для молодёжной библиотеки

Молодёжная библиотека имени А.П. Чехова готовится пополнить книжный фонд. Помочь с выбором литературы смогут сами читатели. Это стало возможным благодаря победе в 2019 году в национальном проекте «Культура».

«Если вы давно хотели прочитать какую-либо книгу, а её нет в Чеховке, то смело звоните нам по телефону: 49-49-05 или пишите в социальной сети Инстаграм, в профиле @chehovka_blag. Сообщения можно оставить в комментариях под соответствующим постом или прислать в директ. В сообщении необходимо указать название книги и автора, и мы закажем её в рамках большого пополнения фонда. Мы хотим приобрести именно те книги, которыми интересуются благовещенцы, за которыми они придут к нам в библиотеку», – рассказала заведующий молодёжной библиотекой имени Чехова Александра Бородина.

В прошлом году молодёжная библиотека стала первой в Приамурье модельной, то есть преобразованной в рамках национального проекта «Культура». В здании сделали современный косметический ремонт. Залы библиотеки пополнились высокотехнологичным оборудованием, а абонемент – новинками от популярных авторов. На модернизацию выделено 5 миллионов рублей.