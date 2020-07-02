Амурчанин предстанет перед судом за то, что угрожал полицейскому пистолетом

Жителя Благовещенска будут судить за угрозу применения насилия в отношении полицейского.

Следствием установлено, что в марте 2020 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, действуя из личных неприязненных отношений к сотруднику полиции, направил в голову инспектора пневматический пистолет, внешне похожий на пистолет Макарова и имитировал привидение его в боевую готовность.

25-летнему мужчине не понравилось, что на его родственника был составлен протокол за управление автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Уголовное дело будет рассматривать Благовещенский городской суд. Обвиняемому грозит наказание до пяти лет лишения свободы, сообщает прокуратура Амурской области.