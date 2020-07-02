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сегодня, 16:01 3

Амурчанин предстанет перед судом за то, что угрожал полицейскому пистолетом

Амурчанин предстанет перед судом за то, что угрожал полицейскому пистолетом
Фото: pixabay.com

Жителя Благовещенска будут судить за угрозу применения насилия в отношении полицейского.

Следствием установлено, что в марте 2020 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, действуя из личных неприязненных отношений к сотруднику полиции, направил в голову инспектора пневматический пистолет, внешне похожий на пистолет Макарова и имитировал привидение его в боевую готовность.

25-летнему мужчине не понравилось, что на его родственника был составлен протокол за управление автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Уголовное дело будет рассматривать Благовещенский городской суд. Обвиняемому грозит наказание до пяти лет лишения свободы, сообщает прокуратура Амурской области.

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#происшествия

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Комментарии
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  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    2 часа назад

    В Америке такой шутник был бы незамедлительно убит ответным, уже не имитированным, огнём. Так что легко отделался.

  • aleeex

    aleeex
    1 час назад

    FыR-FыR

    В Америке такой шутник был бы незамедлительно убит ответным, уже не имитированным, огнём. Так что легко отделался.



    Точно!

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    8 минут назад

    FыR-FыR

    В Америке такой шутник был бы незамедлительно убит ответным, уже не имитированным, огнём. Так что легко отделался.



    " Ты где набралась , ты где понахваталась ... ?" (с)

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