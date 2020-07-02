Житель Свободного реставрирует статуи на заброшенной лесоопытной станции

Восстановлением занялся Свободненский художник по имени Андрей. Мужчина просит не называть его фамилию и прячется от камер.

- Я ведь не за популярностью гонюсь, просто стало больно и грустно на душе - стоят безликие животные, а ведь могли бы радовать людей, - объяснил мужчина.

Мастер начал со скульптуры медвежат – им нужно было восстановить нос. По мнению художника, ее восстановить будет легче всего. Всю работу Андрей делает безвозмездно.

Недавно скульптор решил сделать бывшей лесоопытной станции подарок – скульптуру пингвина. 200-килограммовое изваяние поставили недалеко от медведей.

- Идею к этой скульптуре мне подали необычные пингвины породы Адели. Дело в том, что самец этой породы выбирает только одну партнёршу на всю жизнь. Именно так они «делают предложение» своей избраннице, вручая самый красивый камешек, - рассказал мастер.

В клюве птица держит камешек в форме сердца. По словам художника, если его потереть, то обязательно сбудется самое заветное романтическое желание.

Пингвин простоял целым около суток – неизвестные отбили каменной птице клюв. Андрей сказал, что восстановит повреждённую статую.