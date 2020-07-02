Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2июля
Предыдущая новость
сегодня, 15:42 0

Житель Свободного реставрирует статуи на заброшенной лесоопытной станции

Житель Свободного реставрирует статуи на заброшенной лесоопытной станции
Фото: www.gzt-sv.ru

На территории бывшей лесоопытной станции в Свободном восстанавливают статуи, которые появились еще в 60-е годы. Как пишут «Зейские огни», каменные изваяния оленей, медвежат и памятник русскому биологу и селекционеру Ивану Мичурину установили артельщики. С тех пор скульптуры пришли в упадок.

Восстановлением занялся Свободненский художник по имени Андрей. Мужчина просит не называть его фамилию и прячется от камер.

- Я ведь не за популярностью гонюсь, просто стало больно и грустно на душе - стоят безликие животные, а ведь могли бы радовать людей, - объяснил мужчина.

Мастер начал со скульптуры медвежат – им нужно было восстановить нос. По мнению художника, ее восстановить будет легче всего. Всю работу Андрей делает безвозмездно.

Недавно скульптор решил сделать бывшей лесоопытной станции подарок – скульптуру пингвина. 200-килограммовое изваяние поставили недалеко от медведей.

- Идею к этой скульптуре мне подали необычные пингвины породы Адели. Дело в том, что самец этой породы выбирает только одну партнёршу на всю жизнь. Именно так они «делают предложение» своей избраннице, вручая самый красивый камешек, - рассказал мастер.

В клюве птица держит камешек в форме сердца. По словам художника, если его потереть, то обязательно сбудется самое заветное романтическое желание.

Пингвин простоял целым около суток – неизвестные отбили каменной птице клюв. Андрей сказал, что восстановит повреждённую статую.

Просмотров всего: 45

#культура

распечатать

Прислать новости 8 962 285 13 55

Общество 2

Амурчане пожаловались на невозможность сдать купленные билеты на концерты
Культура 4

Солисты ОКЦ устроили концерты под открытым небом во дворах Благовещенска

Культура

В Свободном появится детский веревочный парк
Культура 4

Завтра в Благовещенске откроются аттракционы
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь