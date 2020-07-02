Получатели льготной ипотеки под 2% смогут досрочно оформить в собственность дальневосточный гектар

Правительство РФ приняло законопроект, который позволит досрочно оформлять в собственность дальневосточный гектар тем, кто берет льготную ипотеку по ставке 2%.

Предполагается, что после оформления кредита на строительство дома на участке, «гектар» может быть передан в собственность в любое время, еще до истечения пятилетнего срока. В договоре он будет указываться в качестве залога, сообщает пресс-служба правительства.

«Это позволит увеличить общую залоговую массу и сумму кредита и в принципе поможет участникам программы «Дальневосточный гектар» взять ипотеку под 2% и построить на своей земле дом», - сказал глава Минвостокразвития Александр Козлов.

Второе предложение – снижение первоначального взноса с 20 до 15%. Это также станет серьезным подспорьем для получателей дальневосточного гектара.

Напомним, что льготная ипотека под 2% на Дальнем Востоке доступна молодым семьям и участникам программы «Дальневосточный гектар». Они могут получить заем в размере не более 6 млн руб. на срок до 20 лет.