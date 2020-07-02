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сегодня, 14:33 2

Амурчане пожаловались на невозможность сдать купленные билеты на концерты

Амурчане пожаловались на невозможность сдать купленные билеты на концерты
Фото: gazeta.a42.ru

Жители Благовещенска пожаловались на то, что не могут сдать купленные ранее билеты на концерты гастролирующих звёзд.

- Мы покупали билеты на Безрукова, концерт перенесён аж на апрель 2021 года. Хотели сдать билеты, потому что неизвестно, что будет почти через год. А нам сказали, что возврата нет, и сунули в лицо постановление президента, - рассказала жительница областного центра.

Действительно, как объяснили в ОКЦ, есть постановление правительства России № 830, регламентирующее возврат и обмен билетов во время режима повышенной готовности или ЧС. Как сообщается в этом документе, при переносе концерта организаторы могут предложить зрителю два варианта – сходить на концерт со старым билетом или получить ваучер, который затем можно обменять на новый билет на это же мероприятие.

При этом концерт считается отмененным, если за полгода после отмены режима ЧС организаторы не назначат новую дату и время выступления и не разместят информацию об этом на своем сайте. В этом случае организация или продавец билетов должны будут вернуть их полную стоимость.

Сейчас вернуть деньги за билеты не получится, в том числе, и потому, что все кассы закрыты, объяснили в ОКЦ.

- Все наши концерты перенесены, билеты остаются те же. Деньги мы не возвращаем, согласно этому положению. Касса ОКЦ до сих пор закрыта согласно постановлению губернатора, - рассказала директор ОКЦ Надежда Багрова.

Тем не менее, в «доэпидемические» времена существовала практика возврата билетов, если у покупателя пропадала возможность прийти на концерт. Возобновится ли такая практика после снятия ограничений, когда кассы снова заработают – пока неизвестно.

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#культура

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Комментарии
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  • VVY

    VVY
    35 минут назад

    Купила билеты на концерт Артик и Асти.. Концерт завтра... естественно его не будет. Деньги так и не вернули..

  • riddle

    riddle
    10 минут назад

    Только через суд возвратите деньги, уплаченные за билеты, в том числе и судебные расходы (если таковые были понесены). Если нужна юридическая помощь - обращайтесь.

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