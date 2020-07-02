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сегодня, 14:04 0

Единую электронную базу ЖКХ предложили создать в России

Единую электронную базу ЖКХ предложили создать в России
Фото: vkonline.ru

https://lenta.ru/news/2020/07/02/minstroi/Техническая документация на строительство или реконструкцию многоквартирного дома, ключи от общего имущества собственников и электронные коды доступа к оборудованию будут передаваться не только на бумажных, но и на электронных носителях. Кроме того, копии этих документов появятся в Государственной информационной системе ЖКХ, все данные будут по мере необходимости обновляться.

Цифровизация отрасли ЖКХ повысит ее прозрачность для граждан, снизит расходы коммунальных предприятий, коррупционную составляющую и обеспечит контроль государства. Кроме того, перевод документов на дома «в цифру» упростит и ускорит работу управляющих компаний и станет основой для появления новых удобных и полезных сервисов для россиян. В то же время, есть риски появления нового пласта открытых данных, доступных для машинной обработки, поэтому необходимо продумать, как обеспечить их защиту, сообщает lenta.ru

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#ЖКХ

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