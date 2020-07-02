Единую электронную базу ЖКХ предложили создать в России

Цифровизация отрасли ЖКХ повысит ее прозрачность для граждан, снизит расходы коммунальных предприятий, коррупционную составляющую и обеспечит контроль государства. Кроме того, перевод документов на дома «в цифру» упростит и ускорит работу управляющих компаний и станет основой для появления новых удобных и полезных сервисов для россиян. В то же время, есть риски появления нового пласта открытых данных, доступных для машинной обработки, поэтому необходимо продумать, как обеспечить их защиту, сообщает lenta.ru