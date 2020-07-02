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сегодня, 13:51 1

Пенсионный фонд продлил до конца июля упрощенный порядок оформления социальных выплат и пенсий

Пенсионный фонд продлил до конца июля упрощенный порядок оформления социальных выплат и пенсий

До конца месяца продлили упрощенный порядок оформления пенсий по старости. Пенсионный фонд продолжит дистанционно назначать пенсии и пособия, оказывать содействие гражданам в запросе необходимых сведений, продлевать и пересчитывать ранее назначенные выплаты, сообщает пресс-служба ПФР.

Сейчас большинство пенсий оформляется по электронным заявлениям через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР и портале Госуслуг. Доля таких обращений достигает более 70%. Если у человека нет возможности подать электронное заявление, территориальные органы связываются с ним по телефону и получают согласие на оформление пенсии, что отражается в специальном акте. На его основе запускаются дальнейшие процессы по ее оформлению.

С апреля до конца июля местные органы ПФ сами определяют получателей пенсии по потере кормильца, которым исполняется 80 лет, чтобы без заявления назначить им более выгодный вариант страховой пенсии с учетом повышения фиксированной выплаты. В текущем году ее размер составляет 11 372,5 рубля.

Повышенная выплата к страховой пенсии будет устанавливаться всем пенсионерам, которые живут в северных регионах. Ее размер будет зависеть от района проживания.

До конца июля продлеваются выплаты пенсий по доверенности, а также пенсионерам, у которых нет постоянного места жительства в России.

Все виды пособий людям с инвалидностью и некоторые социальные выплаты назначаются Пенсионным фондом по данным Федерального реестра инвалидов. При обращении в ПФР инвалиду достаточно подать только заявление, все остальные сведения фонд получает из реестра.

Семьям, получающим ежемесячную выплату из материнского капитала, в ближайшие месяцы также не потребуется обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить доходы. В случае если период выплаты истекает до 1 октября, предоставление средств продляется автоматически.

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#пенсии

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Комментарии
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  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    58 минут назад

    Ведь могут же когда захотят. Значит можно избавиться от бюрократии.

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