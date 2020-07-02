Для работающих амурчан, старше 65 лет, продлили режим самоизоляции

Работающим амурчанам, старше 65 лет, продлили выдачу электронных больничных. Их можно оформить с 15 июля и до официального окончания режима самоизоляции.

Выданные электронные больничные, как и предыдущие, будут оплачены за счёт средств ФСС напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня его оформления.

Расчёт пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином проходит по общим правилам. При стаже более восьми лет дни, проведённые на больничном, оплачиваются в 100-процентном размере. Для расчёта берётся среднемесячный заработок. Информацию о сумме назначенного пособия и сведения о своих электронных листках нетрудоспособности можно отследить в личном кабинете застрахованного, расположенного по адресу https://lk.fss.ru/recipient

В случае, если сотрудники в возрасте 65 лет и старше работают дистанционно, находятся в оплачиваемом отпуске, уже не работают по другим причинам (заболевание, травма, уход за больным членом семьи), отказываются от самоизоляции работодателям необходимо представить информационное письмо на электронную почту регионального отделения Фонда info@ro28.fss.ru.