Из-за дождей берегоукрепление Зеи в Благовещенске строят с запозданием

В Благовещенске продолжается берегоукрепление реки Зея в районе жилого комплекса «Лазурный берег». Контракт с подрядчиком на 384 миллиона рублей заключили еще в ноябре прошлого года. Как рассказал министр строительства и архитектуры Николай Сибиряков, из-за дождей строители отстают от графика.

Николай Сибиряков посетил стройку в первый день своей работы в должности министра.

- Моя сегодняшняя задача – понять, есть ли какие-то проблемы, познакомиться с объектом, посмотреть ход строительства. Подрядчик отстает от графика где-то на месяц. Обещает нагнать за лето. Я не сомневаюсь, что он справится с этим. Здесь будет замечательный пляж, перспективная жилая застройка. В первую очередь – это защита от паводковых вод. Здесь это необходимо, - прокомментировал министр.

Главным препятствием на стройке стали ливни. Вода размывает основание будущей набережной.

- Низина здесь постоянно затапливается. Дождь здесь собирается ос всего района. Основание начинает уплывать. Я сейчас все это уберу, и сделаю основание выше, чтобы вода уходила сразу в речку, - рассказал начальник участка Сергей Климентенко.

Вдоль Зеи уже залили часть бетонной стенки. По словам строителей, это уже облегчило работу: стенка защитила стройплощадку от поднявшейся воды в реке.

Чтобы нагнать график, строители одновременно работают по трем направлениям.

- На сегодняшний день мы ведем работы параллельно в три этапа – земляные, железобетонные работы и заливка монолитных участков. Обильные осадки размывают площадку, приходится ее восстанавливать, а на это уходит время. Но мы уже заканчиваем нижний ярус, он выполнен на 70 процентов. Сегодня пошел первый бетон. Завезли 15 тысяч кубов грунта для отсыпки, более 30 тысяч кубов пескогравийной смеси, около 400 кубов бетона, - рассказал главный инженер Павел Ельчин.

Как сообщил Николай Сибиряков, уже отыгран аукцион на 700 миллионов рублей на дальнейшее строительство берегоукрепления. Полностью стройка в этом месте закончится к 2022 году. Но уже этой осенью можно будет увидеть очертания будущей набережной. К концу года строители смонтируют все железобетонные конструкции, выполнят около 20 процентов монолита, отсыпят площадку.

В будущем здесь также появится физкультурно-оздоровительный комплекс. Он будет включать не только универсальный зал с игровой зоной 40х20 метров и зрительскими трибунами на 300 посадочных мест, но и зал для единоборств площадью в 600 квадратных метров.