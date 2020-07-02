В Приамурье будет больше детских садов

В Министерстве образования и науки Амурской области рассказали о планах на строительство новых детских садов.

По словам Светланы Яковлевой, министра образования и науки Амурской области, в актуальной очереди на получение путёвки в детский сад сейчас находится всего пять детей, в отложенной очереди - 6721 ребёнок. В отложенной очереди "стоят" те дети, чьи родители не планируют в ближайшее время отдавать их в сад.

"К 1 сентября обычно количество детей в актуальной очереди увеличивается. Это связано с тем, что родители решают выйти на работу, кто-то переезжает. Поэтому к 1 сентября мы ожидаем увеличение актуального спроса на места в детские сады" - рассказала Светлана Вячеславовна.

Самая большая очередь в детские сады в Благовещенске, но строить садики будут и по области.

"В Екатеринославке уже приступили к строительству детского сада на 70 мест. Окончание строительно-монтажных работ ожидается в апреле 2021 года. В Благовещенске завершаются проектные работы по детскому саду на 350 мест. В планах - пристройка на 50 мест в Магдагачи" - отметила Светлана Яковлева.

В 2020 году также планируется начать строительство детских садов на 120 мест в Чигирях и на 70 мест в селе Ивановка.