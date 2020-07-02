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сегодня, 11:47 1

С начала года в Приамурье зарегистрировано 13 происшествий на воде

С начала года в Приамурье зарегистрировано 13 происшествий на воде
Фото: 28.mchs.gov.ru

За аналогичный период прошлого года было зафиксировано всего 8 случаев. Теплые летние дни многие амурчане предпочитают проводить у воды.

Однако порой такой отдых оборачивается трагедией. В нынешнем году уже зарегистрировано 13 происшествий на воде

На сайте главного управления МЧС России по Амурской области сообщается, что 11 человек спасены, но шесть погибли, в том числе двое детей.

На помощь утопающим приходят не только профессиональные спасатели и патрулирующие места массового отдыха инспекторы ГИМС, но и обычные люди.

«Для того, чтобы героизм не обернулся двойной трагедией, спасающий должен оценить свои силы и точно знать алгоритм действий в таких случаях. Еще немаловажно и то, как ведет себя сам тонущий. Даже если оказался во власти водной стихии, необходимо отключить режим паники», - советует Андрей Рузайкин, начальник Амурского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Спасатели напоминают: если вы решили добираться до тонущего вплавь, то оцените свои силы, течение воды, препятствия и расстояние. Приблизившись к человеку, постарайтесь успокоить и ободрить его. Если он может контролировать свои действия, то должен держаться за ваши плечи. В противном случае поднырните под тонущего, захватите по возможности за волосы и буксируйте к берегу. Если человек уже погрузился в воду, не бросайте попыток найти его в глубине. Вернуть тонущего к жизни можно, если он был в воде до 6 минут.

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#отдых

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  • mm_Марк Козлов

    mm_Марк Козлов
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