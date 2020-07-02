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сегодня, 11:26 1

Более 160 амурчан вернулись спецрейсами в Россию в условиях пандемии

Более 160 амурчан вернулись спецрейсами в Россию в условиях пандемии
Фото: news.myseldon.com

С момента прекращения авиасообщения с иностранными государствами, связанного с распространением коронавирусной инфекции, специальными рейсами в Россию вернулись 167 жителей Амурской области из 25 зарубежных стран.

Амурчане прибыли из Индонезии, Таиланда, Малайзии, Республики Корея, Вьетнама, Армении, Азербайджана, Турции, Японии, Китая, Иордании, Таджикистана, Узбекистана, США, ЮАР, Кипра, Канады, Грузии, Саудовской Аравии, Греции, Киргизии, Ирана, Шри-Ланки, Германии и Франции. Продолжают находиться за рубежом ещё 180 амурчан. Вернуться домой из них хотят около половины.

Для включения в списки желающих вернуться специальными авиарейсами, необходимо зарегистрироваться на портале Госуслуг и подать обращение. На портале работает телефон «горячей линии». Звонки на номер +7 (495) 249-75-77 принимаются в круглосуточном режиме. Кроме этого, для отработки индивидуальных вопросов амурчане могут обращаться в министерство экономического развития и внешних связей Амурской области по телефонам: 22 44 25, 8 (914) 569-70-01.

В настоящее время прорабатывает вопрос возможности возобновления международных авиарейсов, прерванных из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. Открытие международного сообщения будет зависеть от эпидемиологической ситуации, сообщает портал Правительства Амурской области.

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#туризм

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  • mm_Марк Козлов

    mm_Марк Козлов
    9 минут назад

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